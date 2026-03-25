mercoledì 25 Marzo 2026

Carburanti e taglio delle accise (Foto Pixabay)

Carburanti, prezzi in rialzo e taglio delle accise quasi vanificato

Oggi terzo giorno di rialzo per i prezzi dei carburanti. Il taglio delle accise si sente sempre meno ed è annullato, o quasi. Federconsumatori: “I conti non tornano”

25 Marzo 2026 Redazione

Prezzi dei carburanti in rialzo anche oggi e gasolio oltre i due euro al litro. È iniziata così la giornata, con nuovi rialzi per benzina e gasolio e un taglio delle accise di fatto già vanificato, o quasi, dalla continua corsa dei prezzi.

Gasolio sopra i due euro al litro

Staffetta quotidiana evidenzia che oggi, “dopo la parentesi del taglio delle accise”, è il terzo giorno di rialzo per i prezzi dei carburanti alla pompa. “

Il gasolio torna sopra i due euro al litro, al livello di due settimane fa, prima del taglio delle accise – rileva Staffetta – Dopo lo scivolone di lunedì, ieri le quotazioni dei prodotti raffinati sono risultate in lieve calo, mentre il Brent è tornato subito abbondantemente al di sopra dei 100 dollari al barile. Ancora molto variegate le politiche di prezzo tra i vari marchi, in particolare sul gasolio: Eni tra 5 e 9 centesimi sotto la concorrenza, mentre il prezzo medio delle “pompe bianche” è uguale a quello delle compagnie”.

I prezzi dei carburanti

Le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all’Osservatorio prezzi del ministero delle Imprese e del made in Italy, a ieri mattina, rielaborati da Staffetta, sono dunque i seguenti:

  • benzina self service a 1,738 euro/litro e benzina servito a 1,875 euro/litro;
  • diesel self service a 2,022 euro/litro e diesel servito a 2,156 euro/litro;
  • Gpl servito a 0,663 euro/litro, metano servito a 1,541 euro/kg, Gnl 1,249 euro/kg;
  • in autostrada: benzina self service 1,796 euro/litro (servito 2,046), gasolio self service 2,080 euro/litro (servito 2,333), Gpl 0,775 euro/litro, metano 1,548 euro/kg, Gnl 1,295 euro/kg.

Codacons: taglio delle accise annullato fra 4 giorni

Per il Codacons quella dei carburanti è “una escalation senza sosta” che determina oggi per gli automobilisti un danno economico da quasi 9 euro a pieno. Rispetto ai prezzi in vigore prima del taglio delle accise da 24,4 centesimi, spiega l’associazione, i listini del gasolio sono diminuiti solo di 6,6 centesimi, vanificando in buona parte l’intervento del governo.

“Ma il vero allarme è un altro – evidenzia il Codacons – A questo ritmo tra soli 4 giorni lo sconto sulle accise disposto dal governo sarà del tutto annullato dagli aumenti dei listini alla pompa, con i prezzi che, nonostante la minore tassazione, torneranno ai livelli pre-decreto. E dal momento che la misura fiscale varrà solo per 20 giorni, al termine della stessa e con l’applicazione delle accise normali, il prezzo medio del gasolio, se i rialzi proseguiranno a questa velocità, schizzerà sopra i 2,5 euro al litro in tutta Italia”.

Federconsumatori: “Qualcosa non torna sui listini dei carburanti”

Per Federconsumatori poi “i conti non tornano” mentre il taglio delle accise è di fatto annullato da “aumenti fuori luogo” . Il sovrapprezzo pagato dalle famiglie, in termini di aumento diretto per sui costi dei carburanti e indiretto per il trasporto delle materie prime è già di 530 euro l’anno.

Qualcosa non torna sui listini dei carburanti. Di giorno in giorno le stranezze si fanno più evidenti e marcate e rendono ancor più lampante una dinamica fuori controllo, non in linea con l’andamento delle quotazioni di mercato – afferma Federconsumatori – Che vi siano in atto componenti speculative è altamente probabile, quasi certo”.

Secondo l’associazione sulla base del Brent i carburanti dovrebbero avere prezzi inferiori di 21 centesimi per la benzina e di 26 centesimi per il gasolio. E invece continuano a crescere “in maniera sproporzionata” annullando i benefici del taglio delle accise.

“Una situazione che riteniamo inaccettabile e che deve essere arginata, al più presto, con controlli e sanzioni da parte del Governo e delle Autorità competenti, prima che ripercussioni ancora più gravi si abbattano sull’intero sistema economico – afferma Federconsumatori – Inoltre riteniamo necessaria, quasi imprescindibile, visto tale andamento, una proroga del limitato periodo di 20 giorni attualmente previsti dal decreto”.

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