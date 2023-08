Caro carburanti, UNC: Governo tagli accise di 5 cent

Aumentano ancora i prezzi dei carburanti sulla rete autostradale, secondo i dati pubblicati dal Mimit. Il prezzo della benzina “self” sale a 2.020 euro al litro, il gasolio a 1,933 euro al litro, sempre in modalità “self”.

Per quanto riguarda la rete stradale ordinaria, sempre secondo i dati del Mimit, troviamo la benzina “self” più cara in Basilicata e nella provincia di Bolzano; per il gasolio in modalità “self” è la Calabria la regione con il prezzo medio più alto.

Caro carburanti, l’impatto sulle famiglie

E di rincari sui carburanti torna a parlare l’Unione Nazionale Consumatori.

“Dal 31 dicembre 2022 ad oggi, ossia dopo il ripristino delle accise deciso dall’Esecutivo, secondo i dati settimanali del ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (Mase) il prezzo della benzina in modalità self service è salito del 18,4%, oltre 30 cent, pari a 15 euro e 10 cent per un pieno da 50 litri, con una stangata su base annua pari a 362 euro per una famiglia che fa due pieni al mese. Va un po’ meglio per il gasolio, +8,1%, ma è comunque una mazzata pari a 6 euro e 88 cent a rifornimento, 165 euro su base annua”, spiega il presidente Massimiliano Dona.

“Il Governo non può continuare a lavarsene le mani, accampando la scusa che lo sconto costerebbe allo Stato 1 miliardo di euro al mese. Non si tratta, infatti, di ripristinare tutto il taglio delle accise introdotto dal Governo Draghi: 25 centesimi. Basterebbe una riduzione ben più contenuta, pari a un quinto, con un costo pari quindi a 200 milioni, per far scendere i prezzi a livelli più ragionevoli, con la benzina sotto 1,9 e il gasolio sotto 1,8 euro al litro”, conclude Dona.

Considerando gli ultimi dati Mase, spiega l’UNC, “lo sconto di 5 cent, 6,1 cent considerando l’Iva al 22%, porterebbe la benzina self da 1,946 euro al litro a 1,885 euro, il gasolio self da 1,845 a 1,784 euro. Persino in autostrada, considerando i dati Mimit di oggi, la benzina scenderebbe sotto i 2 euro, da 2,020 euro di oggi a 1,959 euro, e il gasolio andrebbe a meno di 1,9 euro, passando da 1,933 euro attuali a 1,872 euro al litro”.

