Caro voli, Lufthansa fa partire il “supplemento per i costi ambientali”

Sui voli Lufthansa arriva il “supplemento per i costi ambientali” che verrà riscosso su tutti i biglietti emessi da ieri e con voli in partenza dal 1° gennaio 2025. Rincari in Ue fino a 72 euro. Federconsumatori: strumentale scaricare i costi della transizione sui passeggeri

Lufthansa annuncia il “supplemento per i costi ambientali”, un Environmental Cost Surcharge o tariffa ambientale che verrà riscossa su tutti i biglietti emessi da ieri con volo previsto in partenza dal 1° gennaio 2025. Il supplemento viene motivato dalla compagnia con l’esigenza di “coprire una parte dei costi aggiuntivi in ​​costante aumento dovuti ai requisiti ambientali normativi”.

“Questi includono – spiega una nota Lufthansa – la quota di miscelazione legale inizialmente pari al 2% per il carburante sostenibile per l’aviazione (SAF) per le partenze dai paesi dell’Unione Europea (UE) dal 1° gennaio 2025, gli adeguamenti al sistema di scambio di quote di emissioni dell’UE (EU ETS) e altri costi ambientali normativi come il sistema di compensazione e riduzione delle emissioni di carbonio per l’aviazione internazionale (CORSIA)”.

Lufthansa spiega che, nell’ambito del programma di protezione del clima “Fit for 55”, “l’UE ha deciso quote obbligatorie di miscelazione SAF che aumenteranno nel corso degli anni fino al 2050. La quota SAF sarà del 2% dal 2025, del 6% dal 2030, del 20% dal 2035 e il 70% dal 2050. Per il Gruppo Lufthansa ciò comporterà in futuro costi aggiuntivi nell’ordine dei miliardi”.

Il supplemento per i costi ambientali, che farà aumentare ancora i prezzi dei voli, si applicherà a tutti i voli venduti e operati dal Gruppo Lufthansa in partenza dai 27 paesi dell’UE, nonché da Regno Unito, Norvegia e Svizzera. L’importo del supplemento varia a seconda della tratta del volo e della tariffa ed è compreso tra 1 euro e 72 euro.

Prendono dunque il volo le tariffe, con una “tassa sull’ambiente” destinata a ricadere sui viaggiatori e che dunque fa discutere, anche perché la prospettiva è che venga adottata anche da altre compagnie aeree. Federconsumatori annuncia che controllerà i prezzi dei voli e le condotte delle compagnie aeree e segnalerà eventuali fenomeni speculativi.

“Da sempre siamo favorevoli e promuoviamo la sostenibilità ambientale, ma onestamente ci sembra del tutto pretestuoso e strumentale scaricare i costi della necessaria transizione sui passeggeri – commenta Federconsumatori davanti alla mossa di Lufthansa – L’alibi per il nuovo aumento sarebbe, infatti, la cosiddetta quota Saf (Sustainable aviation fuels): entro la fine del 2025, le compagnie dovranno alimentare i loro aerei che partono da uno scalo Ue con almeno il 2% di carburanti prodotti a partire da scarti vegetali, industriali e domestici (quota che aumenterà gradualmente al 6% entro il 2030, al 20% nel 2035, e al 70% entro il 2050)”.

Il problema è legato alla disponibilità di questi carburanti sul mercato e in quantità necessaria, cosa che porterebbe a mantenere alti i prezzi. Per Federconsumatori, però, altri esperti del settore prospettano un aumento della produzione di carburanti sostenibili proprio in virtù della nuova normativa e dunque un progressivo calo dei costi.

“A conti fatti, quindi, questo non sembra altro – denuncia l’associazione – che l’ennesimo tentativo di far cassa sulle tasche dei consumatori, aggiungendo nuovi aumenti a quelli già registrati in questi anni: solo nell’ultimo anno, infatti, abbiamo registrato rincari sui costi dei biglietti di oltre il 12% (rispetto al 2023)”.

