giovedì 13 Novembre 2025

Cartelle pazze per la Tari, MDC: AMA e Roma Capitale facciano chiarezza (Foto Mikhail Nilov per Pexels)

Cartelle pazze per la Tari, MDC: AMA e Roma Capitale facciano chiarezza

Proseguono le segnalazioni di “cartelle pazze” per la Tari, la tassa sui rifiuti, inviate dall’AMA a Roma, con casi frequenti di errori. MDC: cittadini costretti a difendersi da richieste infondate, si faccia chiarezza

13 Novembre 2025 Redazione

AMA Roma avrebbe fatto partire circa 100 mila avvisi di accertamento ma con molti errori, e così continua l’odissea per i cittadini che hanno ricevuto una “cartella pazza” per la Tari, la tassa sui rifiuti, da parte della municipalizzata capitolina. Segnalazioni e informazioni pubblicate dai media raccontano di casi frequenti di errori: cartelle inviate a ex proprietari, a cittadini scambiati per titolari di immobili che non possiedono, indirizzi errati o inesistenti, metri quadrati sbagliati, nuclei familiari mal composti, perfino avvisi relativi ad annualità ormai prescritte, cioè oltre il termine dei 5 anni previsto dalla legge.

Il cittadino si ritrova insomma in mano una richiesta di pagamento per importi non corrisposti che fa riferimento a situazioni con chiari errori. Il Movimento Difesa del Cittadino nazionale e MDC Lazio chiedono dunque di fare chiarezza sull’ennesima ondata di cartelle pazze relative alla Tari inviate da AMA Roma.

“Romani costretti a difendersi da richieste infondate”

“È inaccettabile – dichiara il Movimento Difesa del Cittadino – che migliaia di cittadini romani si trovino costretti a difendersi da richieste infondate, affrontando disagi, costi e scadenze stringenti per errori imputabili alla pubblica amministrazione. Chiediamo ad AMA e a Roma Capitale di fare immediata chiarezza e di sospendere ogni procedura fino alla verifica puntuale dei dati”.

Già a inizio 2025, spiega l’associazione, AMA Roma ha accolto il 69% delle istanze di autotutela analizzate o con l’annullamento totale della richiesta o con una rettifica dell’avviso, che quindi presentava errori.

“Si tratta di un’ammissione di colpa sugli avvisi comunicati ai cittadini. È inaccettabile – aggiunge MDC – che gli avvisi abbiano una percentuale così alta di errore, ancora più grave se si considera che alcuni utenti non riescono ad avvalersi delle tutele giuridiche e, quindi, sono costretti a pagare cifre esagerate che non avrebbero mai dovuto pagare”.

In caso di tardivo pagamento, poi, scattano sanzioni elevate. L’associazione sollecita l’Assessore all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei rifiuti, Sabrina Alfonsi, a intervenire sulla questione della “cartelle pazze” e le chiede un confronto anche con i responsabili di AMA Roma.

Le richieste di MDC

Sul suo sito AMA indica due strade per contestare gli avvisi errate: un ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado, da notificare a Roma Capitale entro 60 giorni dalla notifica dell’avviso di accertamento; l’istanza di autotutela (modulo 608 sul sito AMA), per chiedere la rettifica o l’annullamento dell’atto. Ma l’istanza non sospende i termini né interrompe il pagamento.

MDC chiede nel dettaglio di sospendere immediatamente le procedure di riscossione per tutte le cartelle contestate; chiede una verifica straordinaria degli avvisi inviati, con pubblicazione dei dati sugli errori riscontrati; un canale dedicato di assistenza rapida per i cittadini coinvolti, evitando che si debba attendere mesi o anni per un appuntamento; la proroga dei termini di ricorso in tutti i casi di errori evidenti o indirizzi inesistenti.

“Serve una gestione più trasparente e corretta dei tributi locali – conclude il MDC –. Non si può chiedere ai cittadini di pagare per colpe non loro. AMA e il Comune devono garantire risposte rapide e procedure di autotutela realmente efficaci”.

Ti potrebbe interessare…

Opel con airbag Takata, Movimento Consumatori chiede al Tribunale di imporre lo stop drive immediato

13 Novembre 2025 Redazione

Bonus elettrodomestici, dal 18 novembre al via le domande

13 Novembre 2025 Redazione

Guida all’acquisto di un’auto ibrida usata: tre consigli d’oro per un acquisto consapevole

13 Novembre 2025 Redazione

Parliamone ;-)