Dalla metà del mese di agosto, chiamare al Cup Lazio e prenotare una qualsiasi prestazione sanitaria sempre essere un’operazione impossibile. sono ormai moltissimi i cittadini che lamentano tempi di attesa in linea lunghissimi (250 utenti in coda prima del proprio turno).

Una situazione non più accettabile, come l’ha definita il segretario regionale di Cittadinanza attiva Lazio, Elio Rosati. l’associazione segue e monitora da vicina il disservizio tramite le numerose segnalazioni che arrivano alle sezioni del Tribunale dei diritti del malato.

“Dalla metà di agosto a oggi abbiamo ricevuto centinaia le segnalazioni da parte di cittadini del Lazio in difficoltà per prenotare esami, visite e/o disdire appuntamenti. Abbiamo contattato la Regione che ci ha risposto dicendo che esistono problemi di natura tecnica che stanno cercando di risolvere con il gestore del servizio”- dice Rosati- “Chiediamo alla Regione di mettere in campo tutti gli strumenti utili a portare a soluzione quanto segnalato.