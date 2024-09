Clima, verso obbligo di polizze assicurative sulle case. UNC: “No senza preventive garanzie”

Il ministro per la Protezione civile Nello Musumeci ha detto che ci si avvia verso “l’obbligo di sottoscrivere una polizza contro i rischi naturali” sulle case. UNC: no a obbligo senza preventive garanzie

Obbligo di sottoscrivere un’assicurazione contro i rischi per le case. Rimbalzano subito ovunque le parole del ministro per la Protezione civile Nello Musumeci, che paventano l’obbligo di polizze assicurative sulla casa contro i rischi del clima.

Che la crisi climatica colpisca l’Italia con una frequenza sempre più intensa è testimoniato dall’alluvione di questi giorni in Emilia Romagna. Oggi nel corso del suo intervento all’Insurance High Level Conference organizzata dall’Ania (Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici) in partnership con la presidenza italiana del G7, il ministro Musumeci che «ci avvieremo, gradualmente, all’obbligo di sottoscrivere una polizza contro rischi naturali» per le case in Italia «È finito il tempo in cui lo Stato poteva erogare risorse per tutti e per sempre», ha aggiunto. (Adnkronos).

Nel disegno di legge sulla ricostruzione, ha detto Musumeci, «abbiamo messo la necessità – non abbiamo ancora parlato di obbligo ma ci avvieremo verso questa conclusione – anche per le famiglie e i cittadini di sottoscrivere una polizza assicurativa contro i rischi naturali». Musumeci ha detto di immaginare le polemiche, «si fa presto a parlare di nuova patrimoniale sulla casa quando sarà affrontato il tema della polizza». Ma «è più utile tutelare il mercato immobiliare o il bene della propria vita e di quella dei propri cari?» (Ansa).

UNC: no obbligo senza garanzie fissate per legge

Sono parole che non possono sfuggire alle associazioni dei consumatori. A stretto giro, dopo la diffusione di queste dichiarazioni, l’Unione Nazionale Consumatori si è espressa contro l’obbligo assicurativo in assenza di garanzie fissate per legge e di adeguata concorrenza. La polizza assicurativa contro i rischi naturali non deve essere insomma un “regalo alle compagnie assicurative”.

Spiega nel dettaglio il presidente dell’associazione Massimiliano Dona: «No all’obbligo assicurativo, senza preventive e precise garanzie fissate per legge. Suggeriamo ai consumatori, specie se abitano in zone a rischio di calamità naturali, di assicurarsi, ma un obbligo imposto solo ai consumatori rischierebbe di essere l’ennesimo regalo alle compagnie assicurative. Andrebbe accompagnato da precisi vincoli a carico anche delle compagnie, a tutela dei consumatori, come avviene per l’rc auto, ad esempio sull’obbligo a contrarre, sull’entità della copertura che dovrebbe essere obbligatoriamente offerta, su quali clausole vanno considerate vessatorie, sulla rapidità di liquidazione del danno».

C’è poi il fattore prezzo.

«Le assicurazioni sull’abitazione hanno già avuto un’esplosione ingiustificata dei prezzi, molto più dell’rc auto – prosegue Dona – In agosto sono rincarate dell’11,2% rispetto ad agosto 2023, contro un +6,9% di quelle sui mezzi di trasporto. Serve, quindi, anche più concorrenza nel settore prima di procedere a stabilire un obbligo assicurativo, altrimenti si trasformerebbe in una stangata a carico delle famiglie».

