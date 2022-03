Come aiutare bambini e famiglie in fuga dall’Ucraina? Sono attive le raccolte fondi di emergenza della Croce Rossa, di Unicef, Save the Children e UNHCR

Come aiutare bambini e famiglie in Ucraina, le donazioni

Le prime vittime della guerra sono sempre civili e bambini. Con questa amara verità davanti, e le immagini dell’orrore che si sta consumando in Ucraina, sono tanti i cittadini che si chiedono come possono aiutare bambini e famiglie in fuga dalla guerra. Dove fare una donazione e a chi?

In molte città si stanno moltiplicando i punti di raccolta di materiale – coperte, beni di prima necessità, viveri, medicinali, alimenti e kit igienici per i bambini – da inviare in Ucraina e ai paesi confinanti. Online ci sono anche molte raccolte fondi. Per chi volesse affidarsi ai canali ufficiali, ecco una piccola selezione di enti e associazioni cui si possono fare donazioni.

Unicef

La guerra in Ucraina mette a rischio milioni di bambini. In pericolo immediato, dice l’Uncef, c’è la vita di 7,5 milioni di bambini in tutto il paese, dopo 8 anni di conflitto armato nell’Ucraina orientale di cui già erano vittime 510.000 bambini sotto i 18 anni.

L’Unicef continua a fornire assistenza salvavita per i bambini e le famiglie colpite, incluso nelle aree più difficili da raggiungere. L’impegno è rimanere pienamente operativi in tutta l’Ucraina e operare per la protezione dei bambini e la tutela dei loro diritti.

Si può fare una donazione QUI

In Italia, UNICEF con UNHCR e Croce Rossa hanno lanciato una raccolta fondi straordinaria con un numero solidale 45525, per rispondere alla grave emergenza in corso in tutta l’Ucraina. L’appello straordinario può essere sostenuto donando al 45525 dal 27 febbraio al 6 marzo 2022.

Save the Children

Portare i primi soccorsi, cibo, acqua, cure e protezione, è anche l’impegno di Save the Children. Si può fare una donazione con importo libero oppure seguire la guida dell’associazione, ad esempio con 83 euro si possono garantire generi alimentari di base per un mese a una famiglia sfollata

Si può fare una donazione sul fondo emergenze di Save the Children QUI

Croce Rossa Emergenza Ucraina

Emergenza Ucraina è la pagina dedicata della Croce Rossa Italiana. La Croce Rossa Italiana ha lanciato una raccolta fondi urgente per rispondere alle enormi necessità cui stanno dando risposta senza sosta i volontari della Croce Rossa Ucraina. Mancano acqua, cibo, elettricità. Insufficiente l’assistenza sanitaria per centinaia di migliaia di persone. Il tutto, aggravato dalla pandemia di Covid-19 ancora in atto.

Si può donare attraverso bonifico oppure online, QUI.

UNHCR Italia

Le Nazioni Unite e i partner umanitari hanno lanciato un appello d’emergenza coordinato per un totale di 1,7 miliardi di dollari per fornire urgentemente sostegno umanitario alle persone in Ucraina e ai rifugiati nei paesi vicini. L’ONU stima che 12 milioni di persone all’interno dell’Ucraina avranno bisogno di soccorso e protezione, mentre più di 4 milioni di rifugiati ucraini potrebbero aver bisogno di protezione e assistenza nei paesi vicini nei prossimi mesi.

Sulla pagina dell’UNHCR Italia ci sono dunque le indicazioni per donare. Si può fare una donazione singola o regolare, libera o con una cifra stabilita. Ad esempio con 60 euro si forniscono vestiti caldi a 12 neonati, con 90 euro si garantiscono coperte per tre famiglie, con 400 euro si può donare una tenda per proteggere una famiglia.

Si può fare una donazione QUI.

