Consumatori su dati Istat: “Stangata sulle vacanze degli italiani”

I Consumatori denunciano la stangata sulle vacanze degli italiani. Per chi può partire, per chi andrà in ferie, c’è da scontare una serie di voci al rialzo perché “i listini del settore turistico continuano a correre”, denuncia il Codacons. L’Unione Nazionale Consumatori parla di “stangata vacanze” e stila la classifica dei principali aumenti su base mensile: i voli nazionali sono al primo posto con +25,2%, i voli intercontinentali segnano +13,3%, Villaggi vacanze, campeggi e simili registrano +13%.

L’andamento dei prezzi nel settore trasporti & vacanze

Le reazioni dei consumatori davanti ai dati Istat sull’inflazione puntano i riflettori sugli aumenti che riguardano i comparti stagionali, quelli delle vacanze, dei servizi ricreativi e dei trasporti.

L’Istat rileva che nel confronto mensile, a giugno i prezzi dei servizi ricreativi, culturali e per la cura della persona aumentano dello 0,8% e i prezzi dei servizi relativi ai trasporti segnano più 0,9%. Nel confronto annuale segnano rispettivamente più 4% e più 2,2%. Servizi ricettivi e di ristorazione, ancora, aumentano del 4,2% su base annua (a fronte di un’inflazione allo 0,8%).

Nel dettaglio, spiega l’Istat, “decelerano i prezzi dei Servizi ricreativi, culturali e per la cura della persona (da +4,3% a +4,0%; +0,8% da maggio), a causa prevalentemente dei prezzi dei Servizi ricreativi e sportivi (da +7,3% a +5,8%; +0,9% il congiunturale) e dei Servizi di alloggio (+6,6% a +4,9%; +3,4% sul mese). In rallentamento, anche se in misura minore, quelli dei Servizi relativi ai trasporti (da +2,4% a +2,2%; +0,9 la variazione congiunturale), per effetto soprattutto delle dinamiche dei prezzi del Trasporto aereo (con una flessione più marcata da -10,7% a -10,9%; +10,6% su base mensile anche a causa di fattori stagionali), del Trasporto marittimo e per vie d’acque interne (con inversione di tendenza da +0,9% a -9,8%; -5,1% rispetto a maggio) e del Trasporto multimodale passeggeri (da +5,6% a +4,7%; nullo il congiunturale), mentre accelerano i prezzi del Trasporto passeggeri su rotaia (da +8,1% a +9,3%; +0,2% su base mensile)”.

Codacons: “Rincari a cascata per tutto il settore turistico e dei trasporti”

“I dati definitivi dell’Istat sull’inflazione – commenta il Codacons – attestano come in Italia siamo in presenza di un vero e proprio allarme vacanze, con rincari a cascata per tutto il settore turistico e dei trasporti e prezzi che, per il comparto dei servizi ricettivi e di ristorazione, aumentano oltre 5 volte il tasso medio di inflazione”.

“Dai trasporti agli alloggi, passando per ristoranti, musei, pedaggi, parcheggi, tutte le voci che interessano i viaggi e il turismo registrano un andamento in forte crescita – analizza il Codacons – I pacchetti vacanza rincarano a giugno addirittura del 20,5% su base annua, alberghi, motel, pensioni hanno aumentato le tariffe del 5,1%, i villaggi vacanza e i campeggi del 6%, i servizi di alloggio in altre strutture del 7,2%. Spostarsi in treno costa il 9,3% in più, autobus e pullman +3,9%, mentre i voli aerei nazionali sono rincarati in un solo mese del +25,2%, +13,3% i voli intercontinentali”.

Salgono ancora parcheggi e pedaggi; per i parchi divertimento si spende il 4,5% in più rispetto allo scorso anno. In aumento (+2,3%) musei e monumenti mentre i prezzi dei ristoranti rincarano del +3,5%.

“Tutti segnali estremamente negativi – conclude il Codacons – che rischiano di rovinare le vacanze estive agli italiani, portando un numero crescente di famiglie a rinunciare del tutto alle partenze o a tagliare i giorni di villeggiatura per far fronte ai rincari”.

UNC: “Stangata vacanze”

Per l’Unione Nazionale Consumatori, i prezzi continuano a salire allo stesso ritmo (non c’è rallentamento) nonostante il rallentamento del carrello della spesa.

E se si guarda ai dati stagionali, quelli appunto di viaggi e vacanza, spiega il presidente dell’associazione Massimiliano Dona: «Confermata la stangata vacanze! Il record di aumento per le divisioni di spesa spetta, infatti, ai Servizi ricettivi e di ristorazione che decollano del 4,2% su base annua. Tradotto in soldoni vuol dire che una coppia con due figli spenderà 103 euro in più su base annua per fronteggiare i rincari di alberghi e ristoranti, una coppia con 1 figlio pagherà 93 euro in più rispetto alla scorsa estate. Insomma, la solita speculazione sulle ferie degli italiani».

