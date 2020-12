Consumo di suolo, in peggioramento un quarto del territorio italiano

Oggi il webinar “Un Green Deal per il suolo europeo”, organizzato da Legambiente in occasione della Giornata Internazionale del Suolo che ricorre il 5 dicembre. Dati ISPRA: spia rossa per Sicilia e Veneto

Gli indicatori del consumo di suolo in Italia segnalano un quadro preoccupante. In occasione della Giornata Internazionale del Suolo che ricorre domani, 5 dicembre, Legambiente ricorda che in un quarto dell’intero territorio nazionale, sulla base dello studio effettuato da ISPRA a partire dal 2012, è stata rilevata una tendenza negativa, con situazioni più critiche in alcune regioni. Quelle che, negli ultimi anni, hanno conosciuto processi più intensi di crescita urbana.

L’associazione ambientalista sottolinea alcuni degli aspetti legati al degrado del suolo, a partire dai territori in cui l’agricoltura è condotta in modo eccessivamente aggressivo: “abuso di fertilizzanti e sostanze chimiche, lavorazioni profonde e troppo ripetute, suoli lasciati scoperti per lunghi periodi, erronee pratiche di irrigazione per forzare la produttività, che finiscono, nel lungo periodo, per produrre risultati opposti, distruggendo l’humus, la sostanza organica del suolo, e compromettendone progressivamente la fertilità”.

Consumo di suolo, i dati ISPRA

Sono preoccupanti i dati preliminari elaborati da ISPRA, presentati durante il webinar Un Green Deal per il suolo europeo organizzato da Legambiente nell’ambito del progetto Soil4life.

“Trasformazioni del suolo, perdita di produttività e sostanza organica, erosione, incendi, aumento della frammentazione degli habitat naturali unito all’urbanizzazione ad oltranza, hanno in pochi anni degradato quasi 90 mila km2 di territorio, un’estensione pari al doppio dell’intera Pianura Padana – ha commentato Michele Munafò (ISPRA). – È un fenomeno antropico che deve essere arrestato il prima possibile se vogliamo preservare una risorsa fondamentale per la vita di tutti i giorni”.

Al sud è la Sicilia (seguita da Puglia e Campania), la regione che riporta indicatori maggiormente negativi per quanto riguarda il peggioramento dello stato di salute dei suoli. Si tratta di una delle regioni tenute sotto particolare osservazione per il rischio di desertificazione. In particolare, le Piane costiere e le aree interne della Sicilia, penisola salentina e l’area costiera campana tra Napoli e la Piana del Sele sono le zone in cui le criticità a carico del suolo sono più rilevanti, con grandi rischi di impatto economico a carico delle colture, spesso pregiate, che su questi suoli sono impostate.

Al Nord invece i dati peggiori riguardano il Veneto, che sconta gli effetti dell’onda lunga del consumo di suolo dovuto a crescita di infrastrutture e insediamenti.

Ma la valutazione negativa riguarda in generale la Pianura Padana, con particolare riguardo alla fascia pedemontana tra Veneto e Piemonte, dalla Marca Trevigiana al Biellese, ma con quadri preoccupanti che risalgono anche i fondivalle alpini di Adige, Isarco, Piave e Brenta.

Fenomeno meno pervasivo nell’Italia centrale

Per quanto riguarda l’Italia centrale, il fenomeno appare complessivamente meno pervasivo, ma gli indicatori di degrado sono preoccupanti, oltre che per l’area centro-laziale, anche per le fasce costiere e i contrafforti appenninici di Marche e Abruzzo.

“La nuova strategia tematica europea per contrastare il degrado del suolo deve mettere finalmente al centro delle politiche europee questa risorsa naturale non rinnovabile – ha dichiarato il Presidente di Legambiente Stefano Ciafani –. Il punto è se questo basterà a recuperare il tempo perduto. Dobbiamo tenere presente che occorrono circa 500 anni per formare 2 cm di suolo fertile, mentre in Europa ogni anno spariscono circa 44.000 ettari di suolo per effetto dell’urbanizzazione“.