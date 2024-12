Coop for Refugees, al via la campagna per aiutare le popolazioni civili nei teatri di guerra

Al via da oggi al 9 gennaio la campagna “Coop for Refugees” per il sostegno all’Agenzia Onu per i Rifugiati e ai civili nelle zone di guerra: Gaza, Libano, Ucraina e Sudan

Coop for Refugees, al via la campagna per aiutare le popolazioni civili in guerra (Foto UNHCR-Coop)

“Armi. L’ultima cosa di cui una vittima di guerra ha bisogno”. Questa considerazione terribilmente semplice si scontra col fatto che oggi i Governi inviano armi a 56 zone di guerra. Armi che non servono per quei milioni di civili che non hanno più nulla e sono in fuga dalle bombe, dalle armi e dal conflitto. Con la fine dell’anno parte l’ultima campagna della Coop svolta in collaborazione con l’Agenzia Onu per i Rifugiati, UNHCR. È “Coop for Refugees”, la raccolta fondi che vuole portare un aiuto immediato ai civili in fuga dalla guerra. Sono Libano, Ucraina, Sudan e Gaza i conflitti al centro degli aiuti attraverso il sostegno di Coop all’Agenzia ONU per i Rifugiati. La campagna inizia oggi e proseguirà fino al 9 gennaio.

Sempre più rifugiati

Quest’anno si contano già, secondo l’UNHCR, oltre 122 milioni di persone in fuga da violenze e persecuzioni. Il loro numero potrebbe salire a 130 milioni entro la fine dell’anno. Inoltre, come emerge dal rapporto Global Peace Index a cura dell’Institute for Economics & Peace (IEP), sono 56 i conflitti in corso e in contesti in cui giungono sempre più armi e sempre meno aiuti.

Da questa consapevolezza nasce “Coop for Refugees”, la campagna di solidarietà che vuole aprire un canale per le donazioni a sostegno dei civili in fuga da Libano, Ucraina, Sudan e Gaza. Si parte da uno stanziamento di 200 mila euro che tutte le cooperative di consumatori hanno già messo a disposizione, sul quale andranno a sommarsi le donazioni dei soci e dei consumatori.

«Il numero record di persone costrette a fuggire nel mondo rappresenta la diretta conseguenza dell’insorgenza di nuovi e brutali conflitti e della mancanza di soluzioni pacifiche per quelli di vecchia data – dichiara Chiara Cardoletti, Rappresentante UNHCR per l’Italia, la Santa Sede e San Marino – Purtroppo, stiamo vivendo un momento storico in cui l’inosservanza delle regole fondamentali di guerra e del diritto internazionale umanitario sta diventando sempre più la norma e non l’eccezione, a fronte di un numero senza precedenti di civili innocenti uccisi, inclusi gli operatori umanitari».

Coop for Refugees, come donare

La campagna prende avvio il 9 dicembre e si chiude il 9 gennaio.

Si può donare qualunque cifra attraverso il conto corrente dedicato aperto presso Banca Etica (IBAN IT43 D050 1802 8000 0002 0000 579, intestatario Coop Italia), con la piattaforma https://www.eppela.com/coopforrefugees o negli oltre 1100 punti vendita Coop aderenti, in questo caso secondo le modalità previste dalla cooperativa di territorio. Tutte e tre le modalità sono attive da oggi.

L’obiettivo, informa una nota congiunta di Coop e UNHCR, è fornire in ogni scenario un aiuto utile al miglioramento delle condizioni delle popolazioni colpite dai conflitti. Materassi, lampade solari o set per cucinare in Libano, sostegno economico diretto alle famiglie ucraine, tende per le popolazioni in fuga in Sudan e beni di prima necessità per Gaza attraverso la realtà egiziana della Mezzaluna Rossa.

«Dopo anni in cui siamo esposti a immagini di bombe che squarciano case o a notizie di civili morti sotto i bombardamenti, il rischio è quello di sentirsi anestetizzati davanti a tutto questo. Oltre che impotenti – spiega Ernesto Dalle Rive Presidente Ancc-Coop (Associazione Nazionale Cooperative di Consumatori) – La campagna di solidarietà di fine anno parte da queste considerazioni; è un invito affinché ognuno faccia la sua parte. Soprattutto in giorni di feste come questi, vogliamo che un pensiero vada a chi un rifugio non lo ha più. Certo parliamo di piccoli gesti, ma il contributo di ognuno può essere fondamentale per le oltre 122 milioni di persone costrette a fuggire a causa di guerre, violenze e persecuzioni».