Coronavirus, il Consiglio dei Ministri dichiara lo stato di emergenza

Il Consiglio dei Ministri dichiara lo stato di emergenza per il coronavirus. Dopo i primi due casi accertati in Italia, ricoverati all’ospedale Spallanzani di Roma, e dopo il blocco dei voli da e per la Cina, oggi il Consiglio dei Ministri convocato in via d’urgenza ha dichiarato lo stato di emergenza per sei mesi. Lo stanziamento iniziale è di 5 milioni di euro.

Speranza: misure di carattere precauzionale

Si tratta di una misura “prudenziale” e di una scelta che colloca l’Italia, ha detto il ministro della Salute, “al più alto livello di cautela internazionale”.

«Alla luce della dichiarazione di emergenza internazionale dell’OMS – ha detto il ministro della Salute Roberto Speranza al termine del Consiglio dei Ministri – abbiamo attivato gli strumenti normativi precauzionali previsti nel nostro Paese in questi casi, come già avvenuto nel 2003 in occasione dell’infezione Sars. Le misure assunte sono di carattere precauzionale e collocano l’Italia al più alto livello di cautela sul piano internazionale».