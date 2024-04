Corsa dei prezzi, Adoc: “Fare un pieno è un privilegio, la spesa un lusso”

La corsa dei prezzi non si ferma e per le famiglie si preannuncia un’arida estate. Adoc: sull’aumento dei prezzi il Governo può agire subito

La corsa all’aumento dei prezzi non si ferma e i consumatori, che volevano uscire da un inverno nero, “si stanno immettendo in un’estate arida”. È un appello ad agire al più presto quello che arriva dall’Adoc davanti alla ripresa della corsa dei prezzi, a partire dai carburanti. Secondo Staffetta online, sono in aumento i prezzi praticati alla pompa, con la media nazionale della benzina che va verso 1,92 euro/litro e il gasolio a 1,81 euro/litro. La benzina servito si attesta a 2,054 euro/litro e il diesel servito a 1,949 euro/litro.

Adoc: riempire il carrello della spesa è un lusso

«È da tempo che manifestiamo il timore di un’escalation dei prezzi – ha detto Anna Rea, presidente Adoc, davanti alle ultime quotazioni del prezzo del gas e dei carburanti – e oggi non veniamo smentiti: registriamo rincari del prezzo del gas che arriva a 33,5 euro a megawattora e della benzina che supera i 2 euro alla pompa e il diesel servito a 1,94 euro/litro (in autostrada addirittura la benzina arriva a 2,25 euro/litro). E le notizie che arrivano dal Medio Oriente non ci fanno star tranquilli».

Per la presidente Adoc «l’asticella della sopportazione delle famiglie è superata. Fare un pieno è un privilegio. Riempire il carrello della spesa, un lusso. E le bollette sono alle stelle. Si parla di povertà, in tutti i sensi…anche sanitaria. Quando un cittadino rinuncia anche a curarsi perché non può permetterselo, il disagio sociale è acclarato».

Per l’associazione ci sono provvedimenti che possono essere realizzati subito dal Governo: “avviare la riforma strutturale per il settore dei carburanti già annunciata e tagliare l’Iva e le accise sugli oneri di sistema e fare qualcosa di concreto per contenere i prezzi al consumo, non limitandosi ad interventi emergenziali che non risolvono i problemi”.

Vuoi ricevere altri aggiornamenti su questi temi?

Iscriviti alla newsletter!



Dopo aver inviato il modulo, controlla la tua casella per confermare l'iscrizione Campo richiesto* Accetto la Privacy Policy Invia e iscriviti!