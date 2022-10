Crisi climatica, colpite 189 milioni di persone all’anno nei Paesi a basso reddito

Sono i Paesi a basso reddito a pagare il prezzo più alto della crisi climatica, dove in media, ogni anno, 189 milioni di persone vengono colpite da eventi climatici estremi. Mentre le emissioni inquinanti continuano ad aumentare. Questo l’allarme lanciato in un nuovo rapporto diffuso dalla Loss and Damage Collaboration, di cui Oxfam fa parte assieme ad oltre 100 ricercatori, attivisti e decisori politici da tutto il mondo.

“I Paesi ricchi – denuncia il Rapporto a poche settimane dall’inizio della Cop 27 – si sono ripetutamente opposti a qualsiasi tentativo di finanziare la risposta alla crisi climatica nei Paesi poveri, responsabili solo in minima parte dell’attuale emergenza”.

Crisi climatica, Oxfam: profitti stratosferici per il comparto fossile

Disuguaglianza e crisi climatica procedono, dunque, di pari passo – scrive l’Oxfam in una nota. Basti pensare che, secondo quanto emerso dal Dossier, solo nella prima metà del 2022 sei tra i più grandi attori dell’industria mondiale dei combustili fossili (BP, Shell, Chevron, Exxon Mobil, Total e Eni) hanno realizzato profitti superiori per 70 miliardi di dollari al costo associato ai disastri climatici, che hanno colpito i Paesi in via di sviluppo nei primi sei mesi dell’anno.

Complessivamente, 55 tra i Paesi più poveri al mondo hanno subito perdite economiche da eventi climatici estremi per 500 miliardi di dollari nei primi 20 anni del secolo.

“Mentre i profitti per chi vende energia da combustibili fossili sono aumentati vertiginosamente da anni, milioni di persone che vivono nei luoghi più disagiati del pianeta pagano un conto salatissimo al cambiamento climatico – ha commentato Francesco Petrelli, policy advisor di Oxfam Italia – Il comparto fossile ha realizzato profitti stratosferici tra il 2000 e 2019: un ammontare che supera di quasi 60 volte il costo della crisi climatica nei 55 Paesi più vulnerabili analizzati”.

Dal 1991 – anno in cui è iniziato il monitoraggio dei costi del cambiamento climatico per i Paesi a basso reddito – il 79% delle vittime registrate e il 97% delle persone colpite da eventi climatici estremi viveva nei Paesi in via di sviluppo, secondo le stime riportate nel Dossier. Nello stesso periodo i disastri climatici nelle aree più povere del pianeta sono più che raddoppiati, causando oltre 676 mila vittime.

Inoltre, secondo i dati dell’African Development Bank, l’Africa sta perdendo tra il 5 e il 15% di Pil pro-capite all’anno a causa dei cambiamenti climatici, pur essendo responsabile di meno del 4% delle emissioni inquinanti a livello globale.

L’appello in vista della Cop 27

Secondo l’Oxfam, “alla Cop 27 è necessario un accordo sui finanziamenti necessari a fronteggiare le perdite causate dalla crisi climatica“.

“Non siamo di fronte ad uno scenario futuro, ma ad una catastrofe umanitaria che si sta consumando in questo momento – aggiunge Petrelli –. Il tema dei finanziamenti necessari ad affrontare il costo dell’impatto sempre più distruttivo del cambiamento climatico – che non riesce ad essere scongiurato dalle politiche di mitigazione e adattamento adottate sino ad oggi – è destinato ad essere al centro della prossima Cop27 che si terrà a novembre a Sharm El-Sheikh in Egitto”.

“Alla conferenza i Paesi in via di sviluppo chiederanno di agire dopo decenni di ritardi, rinvii e promesse non mantenute. Ci uniamo a questo appello perché senza un’azione immediata ed efficace ancora tantissime vite andranno perse. Non è troppo tardi. Il vertice inizierà tra sole due settimane e sarà necessario trovare un accordo sui finanziamenti per far fronte alle perdite e ai danni causati dalla crisi climatica. Dobbiamo recuperare l’enorme ritardo accumulato e non perdere l’occasione”.

L’Oxfam ricorda, quindi, che alla COP26 dello scorso anno, i Paesi in via di sviluppo erano uniti nel chiedere l’istituzione di un fondo ad hoc per il finanziamento delle perdite e dei danni. “Tuttavia – spiega – i Paesi ricchi hanno respinto la proposta a favore di un dialogo triennale privo di obiettivi tangibili. Una scelta compiuta senza tener conto che ogni lieve aumento delle temperature globali comporterà ulteriori catastrofi climatiche, con un conto in termini di perdite stimato tra i 290 e i 580 miliardi di dollari entro il 2030 per i Paesi in via di sviluppo. Nel calcolo non sonoincluse le perdite e i danni non economici, come l’impatto psicologico sulla popolazione o la perdita di biodiversità. Gravissimi, ma non completamente traducibili in termini monetari”.

“Senza un immediato cambio di rotta – conclude Petrelli – non si potrà evitare un aumento di 2,7°C delle temperature globali rispetto ai livelli pre-industriali. Questo avrà effetti ancor più devastanti”.

Crisi climatica, un focus su Pakistan e Africa Orientale

Il Dossier mette in luce la situazione drammatica del Pakistan e dell’Africa Orientale.

In particolare, in Pakistan le catastrofiche inondazioni di quest’anno hanno colpito direttamente almeno 33 milioni di persone, con costi stimati in oltre 30 miliardi di dollari.

“Eppure – sottolinea l’Oxfam – l’appello umanitario delle Nazioni Unite per le alluvioni è stimato in appena 472,3 milioni di dollari (poco più dell’1% del necessario). Ed è stato finanziato solo per il 19%. Una risposta del tutto insufficiente per aiutare milioni di persone che hanno perso i loro mezzi di sostentamento, oggi stretti nella morsa di fame, malattie, e delle conseguenze psicologiche del disastro. Il Pakistan sarà costretto, quindi, a richiedere un altro prestito al FMI per riprendersi dalle inondazioni dovute alla crisi climatica. Con l’istituzione di un fondo ad hoc per il finanziamento delle perdite e dei danni, risorse nuove e addizionali potrebbero arrivare sotto forma di sovvenzioni. Così da poter garantire che il Paese non sia gravato da nuovo debito all’indomani di un disastro causato dal clima”.

“Allo stesso tempo, in Africa orientale a causa della forte siccità, 1 persona ogni 36 secondi potrebbe morire di fame nei prossimi mesi. Il numero di persone che soffrono la fame – spiega l’Oxfam – è infatti già oltre quello registrato nel corso della carestia del 2011, quando morirono oltre 250 mila persone. Anche qui, però, l’appello delle Nazioni Unite per rispondere all’emergenza innescata dalla crisi climatica è al momento sotto finanziato per oltre 3 miliardi di dollari“.

