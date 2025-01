Dazn di nuovo nella bufera: super offerta scatena l’ira dei vecchi abbonati

Dazn di nuovo nella bufera per la sue strategie commerciali. Lancia un abbonamento a 9,99 euro al mese per catturare nuovi clienti e protestano gli abbonati a prezzo pieno. Udicon: “Utenti fedeli penalizzati, disservizi senza fine”

Le strategie commerciali di Dazn finiscono nella bufera. Promozioni allettanti per conquistare nuovi abbonati, lanciati a un quarto di prezzo rispetto agli abbonati che hanno pagato all’inizio dell’anno. Polemiche sui social e accuse di scarso rispetto verso gli utenti. E dietrofront di Dazn con sospensione improvvisa dell’offerta che era stata lanciata. Dazn torna dunque ad alimentare polemiche e proteste. L’associazione dei consumatori Udicon commenta: utenti fedeli penalizzati e disservizi senza fine.

Dazn e l’offerta a 9,99 euro al mese

Ma cosa è accaduto? Dazn aveva lanciato un’offerta per nuovi abbonati. Dal 20 al 26 gennaio, questa la promozione, la piattaforma streaming permetteva ai nuovi abbonati di attivare il piano Standard abbonandosi al costo di 9,99 euro al mese senza vincoli per i primi sette mesi, per un risparmio complessivo annuo di 245 euro. Al termine della promozione si torna al prezzo di 44,99 euro al mese oppure si può disdire l’abbonamento.

Sui social è però scoppiata la protesta dei vecchi abbonati, che all’inizio dell’anno hanno pagato una cifra decisamente superiore. È poi accaduto, come riportato sui social, che la promozione, inizialmente prevista fino al 26 gennaio, sia stata interrotta alle 15.00 del 22 gennaio. La super offerta è stata insomma chiusa in anticipo di quattro giorni sfruttando la clausola «salvo ulteriori cambiamenti». Il piano Standard di Dazn costa 44,99 euro al mese, mentre quello annuale scende a 34,99 euro dilazionato in 12 rate e con vincolo a 12 mesi.

Udicon: utenti storici Dazn penalizzati

Sulla strategia commerciale di Dazn, spesso al centro delle cronache anche per i disservizi nello streaming, interviene anche Udicon.

«Dazn ci ricasca. Offre abbonamenti a 9,99 euro al mese per sette mesi ai nuovi clienti, mentre i consumatori fedeli continuano a pagare fino a 44,99 euro al mese per lo stesso servizio. Ancora una volta, gli utenti storici vengono trattati come un problema da spremere, anziché una risorsa da valorizzare», ha detto Martina Donini, presidente nazionale di Udicon (Unione per la Difesa dei Consumatori).

L’associazione ricorda poi i “disservizi cronici” come «partite che si bloccano, trasmissioni interrotte e una qualità tecnica che non giustifica i costi elevati – prosegue Donini – È inaccettabile che Dazn ignori queste criticità e punti solo su promozioni per nuovi abbonati, alimentando il malcontento di chi già paga caro per un servizio inadeguato. Chiediamo a Dazn di rivedere le proprie strategie commerciali, garantendo trasparenza e un trattamento equo per tutti gli utenti, e di investire seriamente per migliorare un servizio che, ad oggi, delude fortemente le aspettative dei consumatori».

