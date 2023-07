Ddl carne “coltivata”, LAV: “persa l’opportunità di salvare gli animali dalla sofferenza”

Prosegue il dibattito sulla carne “coltivata”. Secondo Domiziana Illengo, responsabile alimentazione vegana di LAV, “la pretesa della difesa del Made in Italy non è altro che un’argomentazione strumentale”

“Il Ministro Lollobrigida è riuscito ad ottenere il primo di due sì necessari a far diventare l’Italia lo zimbello dell’Europa, vietando una categoria di prodotti, quelli da agricoltura cellulare, che, dopo le valutazioni di EFSA, potranno comunque circolare anche entro i confini nazionali“: così la LAV (Lega anti vivisezione) in una nota, in merito all’approvazione del ddl sulla carne “coltivata” da parte del Senato.

Via libera che porta il provvedimento alla Camera.

Carne “coltivata”, LAV: difesa del Made in Italy argomentazione strumentale

“La Legge – ha commentato LAV – prevede un vincolo solo su prodotti derivanti da animali vertebrati, dunque gli asseriti rischi che la maggioranza vuole combattere con questa legge pare non si applichino a molluschi, cefalopodi e crostacei, o – forse – gli interessi dei pescatori non sono così cari a Ministri e Senatori, quanto quelli della lobby della carne”.

Per Domiziana Illengo, responsabile alimentazione vegana, “la pretesa della difesa del Made in Italy non è altro che un’argomentazione strumentale, stante che più della metà della carne consumata in Italia proviene dall’estero”.

“Oggi l’Italia – ha dichiarato – ha perso una fondamentale opportunità per liberare milioni di animali dalla sofferenza degli allevamenti, ha perso la possibilità di uno sviluppo tecnologico ed industriale capace di competere a livello europeo con gli altri Paesi e ha perso un’occasione per realmente innovare il settore agroalimentare nella direzione di una vera sostenibilità ambientale, che ogni giorno si rende più urgente”.

L’Associazione Luca Coscioni lancia una petizione

Intanto l’Associazione Luca Coscioni ha lanciato la petizione “Carne coltivata. Perché no?”, dove si spiega che il provvedimento del Governo è “dannoso” per almeno due motivi.

In primo luogo – spiega – “la carne coltivata porterebbe benefici oggettivi sull’abbattimento della sofferenza animale, e secondo la letteratura scientifica, avrà un’impronta ambientale di gran lunga inferiore (forse fino al 90% in meno) rispetto alle carni convenzionali”. In secondo luogo “il divieto si configura come ideologico anziché scientifico, arrivando prima ancora che l’UE abbia valutato, attraverso un’analisi scientifica dell’autorità per la sicurezza alimentare EFSA, se questo prodotto potrà o no essere immesso sul mercato”.

Slow Food: no alla carne “coltivata”

Nel mese di maggio anche Slow Food aveva pubblicato il suo parere, esprimendo contrarietà alla carne “coltivata”.

“Il problema di un’eccessiva produzione di carne non si risolve passando dagli allevamenti intensivi ai laboratori – aveva scritto nel Documento di posizione di Slow Food Italia sulla carne coltivata – ma si affronta analizzando con onestà il modello che ha originato questa distorsione e intervenendo per modificarlo radicalmente”.

Queste le principali motivazioni: “con la carne coltivata si perderebbe definitivamente il legame tra il cibo e il luogo in cui viene prodotto, le conoscenze e la cultura locali, il sapere e le tecniche di lavorazione; per funzionare, i bioreattori dove si moltiplicano le cellule staminali richiedono grandi quantitativi di energia; molti aspetti della produzione di carne coltivata non sono noti, perché le aziende si nascondono dietro al segreto industriale; i principali soggetti coinvolti nello sviluppo della carne coltivata sono gli stessi che dominano la filiera della carne, dalla coltivazione della soia utilizzata come mangime fino alla commercializzazione e distribuzione, e puntano semplicemente a un nuovo grande business, seguendo le stesse logiche e gli stessi strumenti (brevetti e monopoli)”.

