Ddl concorrenza, via libera alla riforma della rete carburanti

Nel ddl concorrenza arriva la riforma delle rete carburanti. L’obiettivo è quello di avere meno distributori ma più grandi e moderni. La riforma, spiega il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, “avvia la razionalizzazione della rete, favorendo la chiusura o la riconversione degli impianti obsoleti e a basso erogato verso i biocarburanti e la ricarica elettrica. Dal 2028, per ottenere una nuova autorizzazione, gli impianti dovranno inoltre offrire almeno una soluzione di alimentazione alternativa ai carburanti fossili”.

La rete carburanti nel ddl concorrenza

Il Consiglio dei Ministri ha infatti approvato, su proposta del Ministro Adolfo Urso, il disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza 2026. Dentro c’è appunto la riforma della rete carburanti, che per Urso è “una svolta storica, una riforma attesa da anni per un settore strategico del nostro Paese. Manteniamo l’impegno assunto con la filiera e interveniamo nel momento giusto per accompagnare il comparto nella sua trasformazione”.

Il provvedimento, spiega la nota ufficiale di Palazzo Chigi, stabilisce che “l’autorizzazione all’installazione e all’esercizio degli impianti, oggi rimessa a un meccanismo di silenzio-assenso, dovrà essere rilasciata dal comune in forma espressa e in favore di soggetti che dimostrino adeguata capacità tecnico-organizzativa ed economica, la regolarità contributiva e l’applicazione dei contratti di lavoro del settore, con esito positivo delle verifiche antimafia; è disciplinato il trasferimento a terzi della titolarità dell’impianto”.

Dal 1° gennaio 2028 potranno essere rilasciate nuove autorizzazioni soltanto per impianti che prevedano la distribuzione di almeno una fonte di alimentazione di veicoli alternativa ai combustibili fossili.

Il Fondo del Ministero Ambiente

Per la razionalizzazione e la riconversione della rete carburanti viene poi istituito, presso il Ministero dell’Ambiente, il Fondo per la trasformazione della rete carburanti verso la mobilità green. La misura è finanziata con 40 milioni per ogni anno, dal 2028 al 2030, attraverso il Fondo dei proventi delle aste di quote di emissione di Co2.

A carico del Fondo viene riconosciuto un contributo fino a 60 mila euro, nella misura massima del 50% delle spese sostenute, per i titolari di impianti di distribuzione del carburante che scelgano di riconvertirli in una stazione di ricarica di veicoli elettrici o per la produzione di biocarburanti. Un ulteriore indennizzo, non superiore a 20 mila euro, più essere chiesto dal gestore che non prosegua la propria attività nell’impianto convertito.

Un altro articolo del “Disegno di legge Concorrenza” prevede adeguata informazione ai consumatori, con l’obbligo in capo al titolare di informare gli utenti sulla disponibilità presso i punti vendita di biocarburanti in purezza, biometano per autotrazione e carburanti alternativi in generale, quali ad esempio idrogeno ed e-fuel.

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