Ddl Concorrenza, via libera del Consiglio dei Ministri

È arrivato ieri l’ok del Consiglio dei Ministri al Ddl Concorrenza. Diversi i settori di intervento del Governo, dai servizi pubblici locali all’energia, ai trasporti, ai rifiuti e, ancora, all’avvio di un’attività imprenditoriale e alla vigilanza del mercato.

Il testo interviene, in particolare, sulla rimozione delle barriere all’entrata dei mercati, sui servizi pubblici locali e sul trasporto pubblico, anche non di linea – al fine di assicurare una maggiore qualità ed efficienza nell’erogazione –, su energia e sostenibilità ambientale, sulla tutela della salute, sullo sviluppo delle infrastrutture digitali e sulla rimozione degli oneri e la parità di trattamento tra gli operatori.

Ddl Concorrenza, servizi pubblici locali e trasporti

Il Disegno di legge prevede una serie di norme finalizzate a ridefinire la disciplina dei servizi pubblici locali, al fine di rafforzare la qualità e l’efficienza e razionalizzare il ricorso da parte degli enti locali allo strumento delle società in house. A tal proposito prevede l’obbligo di dimostrare, da parte degli enti medesimi, le ragioni del mancato ricorso al mercato, dei benefici della forma dell’in house dal punto di vista finanziario e della qualità dei servizi e dei risultati conseguiti nelle pregresse gestioni attraverso tale sistema di auto-produzione;

In tema di servizi pubblici locali, il DDl prevede, inoltre, di ridefinire la disciplina in materia di trasporto pubblico non di linea, anche al fine di adeguare l’assetto regolatorio alle innovative forme di mobilità.

E poi, ancora, norme mirate a incentivare l’affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale mediante procedure di evidenza pubblica; devolvere a procedure conciliative gestite dall’Autorità dei trasporti la definizione di controversie tra operatori economici che gestiscono reti, infrastrutture e servizi di trasporto e utenti o consumatori; rafforzare i controlli in sede di costituzione di nuove società in house da parte delle amministrazioni pubbliche.

Comunicazioni elettroniche

Il provvedimento interviene anche su diversi punti relativi alla digitalizzazione. Per esempio, riguardo alla realizzazione di infrastrutture di nuova generazione, la norma agevola i lavori per la realizzazione di infrastrutture fisiche consentendo il passaggio su reti già esistenti.

La norma inserisce obblighi di coordinamento tra gestori di infrastrutture fisiche e operatori di rete per la realizzazione di reti di comunicazione ad alta velocità.

Inoltre introduce, per i gestori di servizi di telefonia e comunicazioni elettroniche, l’obbligo di acquisire il consenso espresso per tutti i servizi in abbonamento offerti da terzi, compresi sms e mms.

Servizi di gestione dei rifiuti

Per quanto riguarda il settore rifiuti, si propone di promuovere l’introduzione di una maggiore concorrenza nella filiera di gestione dei rifiuti.

In particolare, con riguardo alle utenze non domestiche, si riduce da cinque a due anni la durata minima degli accordi che le utenze non domestiche devono stipulare per la raccolta e l’avvio a recupero dei propri rifiuti, al fine di favorire un maggiore dinamismo concorrenziale nell’offerta di tali servizi.

Con riguardo al servizio di gestione integrata dei rifiuti, si rafforzano gli standard qualitativi per l’erogazione delle attività di smaltimento e recupero, attribuendo specifiche competenze regolatorie all’ARERA.

Tutela della Salute

Il disegno di legge interviene anche in materia di salute in diversi punti.

1. agevola l’accesso all’accreditamento delle strutture sanitarie private e introduce criteri dinamici per la verifica periodica delle strutture private convenzionate;

2. supera l’attuale obbligo, per il titolare dell’autorizzazione alla distribuzione all’ingrosso, di detenere almeno il 90% dei medicinali in possesso di una AIC, riducendo il vincolo ad un assortimento idoneo a rispondere alle esigenze territoriali;

3. elimina gli ostacoli all’ingresso sul mercato dei farmaci generici;

4. incentiva le aziende farmaceutiche alla definizione del prezzo di rimborso (che è negoziato con AIFA), prevedendo che in caso di inerzia sia applicato l’allineamento al prezzo più basso.

5. elimina la discrezionalità di individuazione dei dirigenti medici, prevedendo che essi siano selezionati da una commissione composta dal direttore sanitario dell’azienda interessata e da tre direttori di cui almeno due provenienti da diversa regione, assegnando l’incarico al candidato che abbia ottenuto il punteggio più alto.

Ddl Concorrenza, rafforzamento dei poteri dell’Antitrust

Il Disegno di legge intende, infine, rafforzare i poteri dell’Antitrust.

Si introducono, tra le altre, norme finalizzate a rafforzare i poteri di valutazione di operazioni di concentrazione restrittive della libertà di concorrenza – assicurando una maggiore coerenza del quadro normativo nazionale con quello adottato dalla Commissione e dalla prevalenza dei Paesi dell’Unione europea – e rafforzare i poteri di contrasto all’abuso di dipendenza economica.