Digital Services Act, arrivano le sanzioni: le prime a carico di X

La prima multa del Dsa accende il duello tra Bruxelles e WashingtonTre violazioni, 120 milioni di euro e un fronte politico sempre più teso

Dopo quasi due anni di indagini, resistenze e pressioni politiche, l’Unione europea ha inflitto a X – il social network di Elon Musk – una multa da 120 milioni di euro per violazione della legge sui servizi digitali- Digital Services Act (Dsa). È la prima sanzione comminata in base a una normativa pensata per porre fine al “Far West digitale” e imporre alle grandi piattaforme standard più elevati di trasparenza e responsabilità nella gestione dei contenuti illegali e dannosi.

Una “prima assoluta” che ha avuto un effetto immediato: trasformare un provvedimento tecnico in un nuovo terreno di scontro geopolitico.

Washington attacca: “È censura”

Ben prima della conferenza stampa della Commissione, dagli Stati Uniti sono piovute critiche durissime. Il vicepresidente americano JD Vance ha accusato Bruxelles di voler punire X per “non aver imposto la censura”. In serata è arrivato anche l’affondo del segretario di Stato Marco Rubio, che ha definito la decisione “un attacco a tutte le piattaforme americane e al popolo americano” preannunciando che “i tempi della censura online degli americani sono finiti”.

Le reazioni rivelano quanto l’amministrazione statunitense guidata da Donald Trump abbia fatto della battaglia contro le regole digitali europee un pilastro identitario, trasformando la governance di internet in un fronte politico.

La replica europea: “Trasparenza, non censura”

Netta la risposta della Commissione. La vicepresidente responsabile per il digitale, Henna Virkkunen, ha respinto ogni accusa: «La multa a X riguarda la trasparenza, non ha nulla a che fare con la censura», ha detto. Nessuna volontà di colpire le big tech americane, ha aggiunto: «Le nostre regole valgono per chiunque operi in Europa».

Virkkunen ha anche anticipato che nuove decisioni arriveranno nei prossimi mesi, segno che l’azione dell’Europa nel campo della regolamentazione digitale è solo all’inizio.

Tre violazioni, tre sanzioni

Nel merito, Bruxelles ha comminato tre multe distinte, una per ogni violazione contestata:

45 milioni di euro per l’uso della spunta blu , considerato ingannevole: chiunque può ottenerla pagando, senza che la piattaforma verifichi l’identità dell’utente;

per l’uso della , considerato ingannevole: chiunque può ottenerla pagando, senza che la piattaforma verifichi l’identità dell’utente; 35 milioni di euro per la scarsa trasparenza dell’archivio pubblicitario , fondamentale per rilevare frodi o campagne di interferenza;

per la scarsa , fondamentale per rilevare frodi o campagne di interferenza; 40 milioni di euro per non aver garantito ai ricercatori l’accesso ai dati pubblici, un obbligo centrale del Dsa.

Resta invece aperta l’indagine più delicata, quella sui contenuti illegali e sulla possibile manipolazione informativa, vero nervo scoperto del rapporto tra piattaforme e democrazia.

Reazioni europee: “Passo avanti, ma troppo lento”

L’annuncio delle sanzioni non ha soddisfatto tutti. Diversi europarlamentari hanno criticato la lentezza del processo e l’importo ritenuto troppo basso rispetto al potere economico della piattaforma.

«Finalmente la Commissione si è mossa, ma ci sono voluti due anni, troppi», ha dichiarato Sandro Gozi (Renew).

Sulla stessa linea il democratico Sandro Ruotolo, che chiede di andare oltre la multa: «Serve trasparenza reale sugli algoritmi, responsabilità nella moderazione dei contenuti e tutela dei cittadini contro manipolazione e disinformazione».

Anche la stessa Virkkunen ha riconosciuto che la decisione è solo «la punta dell’iceberg».

Una multa simbolica, ma un segnale politico forte

Molte perplessità riguardano anche l’importo complessivo: 120 milioni per una piattaforma dal valore miliardario sono percepiti come poco più che un segnale. Dal Berlaymont hanno replicato che l’importo è “proporzionale” e determinato dalla gravità, ricorrenza e durata delle violazioni accertate.

Ma il nodo non è solo economico: è politico.

La prima multa del Digital Services Act apre un nuovo capitolo nella regolazione del digitale e segna, al tempo stesso, un raro momento di frizione aperta tra Ue e Stati Uniti. Un confronto che, con 14 indagini Dsa già avviate e molte decisioni in arrivo, è destinato ad accendersi ancora.