AIE e ALI-Confcommercio chiedono al Governo più fondi per le famiglie in povertà assoluta e la detrazione fiscale sul modello di quella prevista per le spese sanitarie e sportive

Diritto allo studio, AIE e ALI-Confcommercio: più fondi per le famiglie in povertà assoluta

“Diritto allo studio e libri scolastici, il governo Meloni intervenga stanziando nella Legge di Bilancio più fondi per le famiglie in povertà assoluta e prevedendo una detrazione fiscale sul modello di quella garantita per le spese mediche e sportive”: lo hanno chiesto con una lettera indirizzata al presidente del Consiglio l’Associazione Italiana Editori (AIE) e l’Associazione Librai Italiani – Confcommercio (ALI), riprendendo le ipotesi di intervento condivise con il Ministero dell’Istruzione e del Merito al tavolo tecnico con la filiera dell’editoria scolastica.

Le Associazioni avevano già lanciato un appello al Governo, affinché confermasse anche per il 2024 il fondo speciale per le biblioteche.

Diritto allo studio, le richieste di AIE e ALI

“Il punto di partenza – scrivono i presidenti Ricardo Franco Levi (AIE) e Paolo Ambrosini (ALI-Confcommercio) – è la consapevolezza che l’accesso all’istruzione è un diritto costituzionale di primaria importanza e condizione essenziale per la crescita dell’Italia. Tuttavia, per molti minori questo diritto rischia di rimanere sulla carta. Sono 1,9 milioni le famiglie in Italia in povertà assoluta (dato 2021) e 2,9 milioni quelle in povertà relativa. Le stesse statistiche ci dicono che sono in gran parte famiglie con figli in età scolare, in cui i genitori hanno difficoltà a comprare i libri per la scuola e garantire così il pieno accesso all’istruzione”.

“Lo Stato – ricordano AIE e ALI – ad oggi, stanzia ogni anno 133 milioni di euro per finanziare l’acquisto dei libri di testo da parte delle famiglie in povertà assoluta, ma questi fondi, sia per una carente informazione che per le modalità di erogazione, sono poco utilizzati e giungono alle famiglie con grande ritardo”.

Le due associazioni chiedono, quindi, di aumentare il fondo ad almeno 170 milioni, per coprire tutta la platea delle famiglie in povertà assoluta, e ottimizzare le modalità di erogazione. Accanto a questo, AIE e ALI-Confcommercio chiedono la possibilità per le famiglie di detrarre fiscalmente la spesa per i libri scolastici, come già si fa per le spese sanitarie o l’attività sportiva dilettantistica dei figli.

“Tale detrazione impatterebbe in maniera positiva prima di tutto sulle famiglie in povertà relativa, ma a nostro avviso – scrivono le due associazioni – come negli altri casi citati la detrazione dovrebbe essere universale ed estendersi anche oltre la scuola d’obbligo”.

L’intervento a sostegno delle famiglie per affrontare la spesa formativa consentirebbe, scrivono AIE e ALI-Confcommercio, “di affrontare i molti altri nodi che sono aperti sul fronte dell’editoria scolastica, a partire dal tema dei tetti di spesa previsti per i libri adottati nelle scuole, che, nati a tutela delle famiglie ma fermi dal 2012 (nel frattempo i prezzi sono cresciuti del 20%, fonte Istat), sono diventati un limite all’attività didattica, come ci ricorda anche l’Associazione Nazionale Presidi, dato che le scuole per rispettarli sono talvolta costrette a non adottare alcuni testi, privando docenti e studenti del loro prezioso supporto”.

