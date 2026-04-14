martedì 14 Aprile 2026

Treni e disservizi, Consumatori scrivono a Trenitalia e Fsi (Foto Pixabay)

Disservizi treni, Consumatori a Trenitalia: indennizzi automatici per i danneggiati

Sulla tratta Roma-Napoli oggi grandi disservizi, ritardi fino a tre ore, treni cancellati. Un gruppo di associazioni consumatori scrive a Trenitalia e Fsi e chiede di rivedere la gestione delle emergenze

14 Aprile 2026 Redazione

I Consumatori scrivono a Trenitalia: va rivista la gestione delle emergenze e servono indennizzi automatici per i passeggeri danneggiati dai disagi. Il riferimento è ai gravi disservizi che si sono verificati questa mattina sulla tratta ferroviaria Roma-Napoli, con ritardi fino a tre ore per un guasto tecnico. Le associazioni denunciano soprattutto “la gestione complessiva dell’emergenza”, considerata inaccettabile per soppressione di treni senza adeguata comunicazione, informazioni frammentarie e disparità di trattamento fra i viaggiatori coinvolti.

Treni, giornata di disservizi

Trenitalia informa che la circolazione è tornata regolare nell’aggiornamento delle 15.00. In mattinata ha fatto riferimento a “un inconveniente tecnico alla linea causato dal fornitore esterno”.

Sul sito c’è un lungo elenco di treni interessati da variazioni di percorso, che originano o terminano a Roma Termini, oggetto di ritardi e limitazioni.I treni Alta Velocità e Intercity hanno subito limitazioni di percorso, cancellazioni, sono stati instradati sulla linea convenzionale via Formia e via Cassino e hanno registrato maggiori tempi di percorrenza fino a 180 minuti. Limitazioni e ritardi anche per i treni regionali: diversi sono stati cancellati.

I Consumatori: gestione dell’emergenza inaccettabile

Oggi dunque un insieme di associazioni (Adiconsum, Adoc, Adusbef, Acp-Aiace-Sdc federazione nazionale, Assoutenti, AssoURT, Casa del Consumatore, Codici, Codacons, Confconsumatori, Ctcu, Lega consumatori, Movimento difesa del cittadino e Udicon) hanno trasmesso una nota formale a Trenitalia e Rfi sui disservizi della mattinata e il guasto tecnico che ha bloccato la circolazione ferroviaria, fermando anche gli spostamenti di lavoratori e studenti.

“Oltre al problema tecnico, ciò che appare inaccettabile è la gestione complessiva dell’emergenza”, spiegano le associazioni.

I Consumatori denunciano “la soppressione di numerosi treni senza adeguata comunicazione preventiva; informazioni tardive e frammentarie ai viaggiatori, spesso fornite a ridosso della partenza; la sospensione di fatto della linea alta velocità, con dirottamento sulla linea lenta e conseguente raddoppio o triplicazione dei tempi di percorrenza; gravi disparità nel trattamento dei passeggeri, non essendo stato garantito a tutti il diritto alla riprotezione sul primo treno utile”.

Sono stati compromessi i diritti alla mobilità e alla corretta informazione. Le sigle promotrici lanciano dunque un appello a tutte le altre associazioni dei consumatori perché aderiscano all’iniziativa per un’azione comune a tutela dei passeggeri del trasporto ferroviario.

Chiedono inoltre a Trenitalia e RFI trasparenza sulle cause del disservizio, la revisione immediata dei protocolli di gestione delle emergenze e insieme indennizzi automatici e adeguati per tutti i viaggiatori coinvolti. La mobilitazione continua.

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