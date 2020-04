Etichette, torna ad accendersi il semaforo?

Ci risiamo. Approfittando forse della distrazione dei Governi, delle imprese del Made in Italy e delle associazioni consumatori impegnate nell’emergenza COVID, Nestlè torna alla carica riproponendo l’adozione obbligatoria delle famigerate “etichette semaforo”, cioè quelle per cui se mangi un pezzetto di parmigiano rischi obesità e malattie cardiocircolatorie, mentre se bevi Coca Cola o mangi hamburger tuteli la tua forma e la tua salute.

Nei giorni scorsi la Multinazionale ha inviato una lettera alla Commissari europea per la salute, Stella Kyriades, sollecitando l’adozione del Nutriscore, un sistema di etichette colorate che comunicano immediatamente al consumatore se si tratta di alimento salubre o dannoso.

Nestlè afferma di essere portavoce di una ampia platea di richiedenti, comprese alcune associazioni consumatori (in Europa il BEUC, in Italia Altroconsumo).

Se l’UE accettasse questa classificazione, alimenti fondamentali del Made in Italy, e di una sana alimentazione mediterranea come l’olio d’oliva e il parmigiano, diventerebbero cibi segnalati come “pericolosi” per il loro contenuto di grassi e sali. Come se tutti mangiassero 100 g di parmigiano e condissero l’insalata con 100 cl di olio extravergine di oliva!

Il nostro Paese, dalle grandi organizzazioni agricole con in testa Coldiretti a tutte le altre associazioni consumatori, fino agli scienziati della nutrizione che da sempre individuano la dieta mediterranea come la migliore possibile, da anni combatte contro questa sciagurata ipotesi del Nutriscore, nato nei Paesi del Nord Europa e adottate nel tempo anche da Austria, Belgio, Germania, Francia e Svizzera.

La battaglia diventa sempre più difficile, perchè la Commissione Ue ha scelto di recente l’approccio della strategia “From farm to fork”, che punta molto sulla sostenibilità, mettendo quindi sotto accusa le modalità di produzione ad esempio del parmigiano. E la riforma della PAC è stata rimandata a fine 2022, rimandando anche la riforma dei Consorzi di tutela delle DOP, attesa dai produttori italiani.

Insomma, queste nostre eccellenze alimentari corrono il rischio di essere più costose e oggetto di campagne di vero e proprio discredito che non può lasciare insensibile il governo e le forze economiche e sociali del nostra Paese.