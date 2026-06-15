Europa, la settimana dalla voce dei protagonisti

La Settimana europea: il meglio dell’UE e dell’Italia in Europa è la sintesi realizzata da EU Video News con il meglio dell’Ue e dell’Italia in Europa dall’8 al 12 giugno

Questa settimana a Bruxelles e in Europa: dal sostegno finanziario all’Ucraina e i nodi della transizione energetica, fino all’entrata in vigore del Patto sulla migrazione e asilo. Ampio spazio all’impatto dell’intelligenza artificiale tra innovazione e rischi digitali, al futuro del bilancio UE con il mondo delle cooperative, e alla svolta storica della BCE sui tassi d’interesse. Un racconto dettagliato degli appuntamenti che hanno segnato l’agenda politica dell’ultima settimana.

La settimana europea

L’apertura della settimana di lunedì 8 giugno è dedicata alla stabilità geopolitica e al sostegno strategico internazionale. Durante il punto stampa di mezzogiorno a Palazzo Berlaymont, il portavoce della Commissione europea Guillaume Mercier ha annunciato l’erogazione di 2,8 miliardi di euro a favore dell’Ucraina, definendolo un passo fondamentale per supportarne gli sforzi e la stabilità. Si tratta del settimo versamento nell’ambito del Fondo per l’Ucraina, lo strumento chiave dell’UE per la ripresa e le riforme verso l’adesione. Con questo pagamento, il sostegno totale di Bruxelles nell’ambito del Piano per l’Ucraina sale a 29,5 miliardi di euro (quasi il 77% del primo pilastro destinato al bilancio statale), sbloccato a seguito dei progressi di Kiev in settori cruciali come la giustizia, l’energia, l’agricoltura e la transizione verde. Nella stessa giornata, i portavoce si sono espressi anche sulla situazione in Georgia.

Nella giornata di martedì 9 giugno, l’agenda si focalizza sull’innovazione tecnologica, le riforme industriali e la valorizzazione del territorio. La mattinata si è aperta con l’evento culturale “’Na Chitarra e ‘Na Voce: Il Cuore di Napoli in Europa”, organizzato dall’eurodeputato Alberico Gambino (FdI). Parallelamente, i riflettori si sono accesi sull’Intelligenza Artificiale con il forum “Health and well-being in the age of artificial intelligence”, promosso dalla Vicepresidente del Parlamento europeo Antonella Sberna (FdI). Sberna, responsabile dell’attuazione dell’Articolo 17 TFUE, ha guidato un dialogo con comunità religiose e organizzazioni filosofiche, chiedendo che “la normativa tuteli il bene comune e i giovani”, affiancata dagli interventi della Presidente Roberta Metsola, del Commissario Magnus Brunner e di Davide Bettera (Unione Buddhista Europea). Sul fronte dell’AI Act è intervenuto anche Gianluca Misuraca per fare il punto su formazione e diplomazia tecnologica durante la tavola rotonda della mattinata, mentre Brando Benifei (Pd) ha presentato al workshop “Civic AI in the EU” il caso dell’assistente virtuale multilingue Zenia di Genova come esempio di avanguardia digitale.

Sul fronte economico, Aurelio Regina e Antonio Gozzi di Confindustria sono intervenuti sul dossier ETS, mentre l’eurodeputato Stefano Cavedagna (FdI) ha parlato della sospensione degli ETS a margine del panel sul meccanismo CBAM. Per il settore primario, Alessandra De Santis (Cia Bruxelles) ha analizzato la crisi alimentare. La giornata ha visto anche i portavoce UE rispondere ai quesiti su Apple e sulla gestione dei flussi migratori. Fuori dal Palazzo della Commissione, Franco Dal Mas (InCe) ha fatto il punto su Balcani e Ucraina, mentre in serata l’eurodeputato Denis Nesci (FdI) ha ospitato un focus medico sulla salute giovanile e la prevenzione della sindrome di Brugada, insieme agli esperti Sandro Gelsomino e Carmelo Massimiliano Rao.

Il dibattito prosegue mercoledì 10 giugno intersecando i temi del welfare, dei bilanci e della coesione sociale. La mattina si è aperta con la conferenza stampa dei relatori del Patto per la migrazione e l’asilo, che ha visto come unico relatore italiano l’eurodeputato Alessandro Ciriani (FdI). Nel pomeriggio, il dibattito si è spostato sul prossimo Quadro Finanziario Pluriennale 2028-2034 durante l’importante incontro organizzato da Legacoop a Bruxelles. Il Presidente di Legacoop Simone Gamberini ha ribadito il principio cardine secondo cui “non c’è competitività senza coesione sociale”. Al tavolo del confronto sul bilancio comunitario è intervenuta una folta delegazione del PD, tra cui Stefano Bonaccini, Pierfrancesco Maran, Brando Benifei, Nicola Zingaretti, Irene Tinagli, Matteo Ricci, Giorgio Gori, Camilla Laureti e Giuseppe Lupo. I temi dell’agroalimentare e della sostenibilità sono stati invece approfonditi da Paolo De Castro (Presidente Nomisma) e dall’eurodeputata Cristina Guarda (Verdi), con il contributo tecnico di esperti internazionali come Elli Tsiforou (COPA-COGECA), Ruth Paserman (DG Employment), Marina Monaco (ETUC) e Thomas Meyer (Cooperatives Europe).

La settimana si avvia alla conclusione giovedì 11 giugno con dossier internazionali e storiche decisioni finanziarie. Sul fronte geopolitico, la Commissione europea, tramite il portavoce Markus Lammert, ha preso posizione sulla situazione in West Bank e Palestina. Lo stesso Lammert ha poi annunciato l’imminente entrata in vigore del Patto su migrazione e asilo, confermando che “gli Stati membri sono pronti” e che si aprirà una fase di monitoraggio serrato sull’applicazione della riforma, frutto di due anni di negoziati. A chiudere la giornata, la Presidente della Banca Centrale Europea, Christine Lagarde, ha annunciato da Francoforte una svolta di politica monetaria: a seguito della riunione del Consiglio direttivo, la BCE ha deliberato un aumento dei tassi di interesse per la prima volta negli ultimi tre anni.

A cura di EUVideoNews