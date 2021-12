Expo Consumatori 4.0, parte domani la kermesse di Assoutenti

Futuro, circolare, digitale sono i tre temi che animeranno Expo Consumatori 4.0. Parte domani, in doppia modalità presenza e online, la kermesse dedicata ai consumatori e organizzata da Assoutenti in collaborazione con l’Università Niccolò Cusano e Isola della Sostenibilità.

Arriva in un momento molto delicato e vedrà il confronto fra consumatori, politica, aziende e istituzioni su temi di attualità quali bollette e caro prezzi, ma anche sulle prospettive del futuro e del consumo sostenibile.

Expo Consumatori per tre giorni vedrà protagonisti il mondo dei consumatori e quello della politica, delle aziende leader italiane, delle istituzioni e delle autorità, che si confronteranno sui temi caldi del momento, dall’inflazione ai rincari di energia e bollette.

Expo Consumatori 4.0, tre giorni di eventi

L’evento EXPO Consumatori 4.0 si articolerà in tre giornate (dal 15 al 17 dicembre: qui il programma) ognuna delle quali sarà dedicata ad uno specifico tema (futuro, circolare e digitale) e offrirà l’occasione di mostrare le eccellenze orientate a una crescita felice attraverso speech, tavole rotonde, seminari, webinar, dirette social e testimonial.

Domani, 15 dicembre, la giornata sarà dedicata alla circolarità come stile di vita, come stile di consumo e come unico modello economico per garantire sostenibilità ambientale e sostenibilità economica.

Giovedì 16 dicembre sarà invece dedicato al digitale. Negli ultimi 15 anni l’umanità ha avuto un’evoluzione tecnologica pari a quella che si è avuta nell’intero 21 esimo secolo, è il punto da cui parte la riflessione. Il digitale ha stravolto le vite dei consumatori e gli stili di consumo. L’obiettivo è approfondire il ruolo del digitale nella vita dei consumatori

Venerdì 17 dicembre si parla di futuro. Molto probabilmente, dicono da Expo Consumatori, i modelli economici che abbiamo ereditato dal passato si riveleranno perlopiù inadeguati rispetto alle rivoluzioni tecnologiche che affronteremo. Proprio per questo bisogna comprendere le tecnologie esplorando le opportunità che queste offrono.

Attualità e consumo sostenibile

«In un momento in cui l’economia del paese è seriamente a rischio e i bilanci delle famiglie sono sempre più in pericolo a causa della crisi delle materie prime, dell’aumento dei prezzi al dettaglio e dei rincari di luce e gas, tutte le parti interessate si siederanno al tavolo per affrontare i temi caldi del 2022 – spiega Assoutenti – Viceministri, Sottosegretari, Commissioni parlamentari, autorità indipendenti come Agcom e Antitrust ma anche importanti aziende quali Eni, Enel, Sorgenia, Trenitalia, per la prima volta si riuniranno per un confronto costruttivo e per cercare una soluzione ai problemi che attanagliano non solo i consumatori, ma l’intera economia nazionale».

Un percorso condiviso per arrivare ad una “crescita felice” puntando ai temi del consumo sostenibile e al ruolo del consumatore nella società.

La manifestazione potrà essere seguita in presenza presso l’Università Niccolò Cusano (Via Don Carlo Gnocchi, 3 – Roma) o in diretta streaming (sui canali Facebook di Assoutenti ed ExpoConsumatori, sui siti internet di Assoutenti ed Expo e sul canale youtube Assoutenti Nazionale), registrandosi al seguente link https://expoconsumatori.it/registrazione2021/