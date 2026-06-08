Fake news sul cibo, ISS: italiani promossi ma con qualche riserva

Le fake news sul cibo sono dietro l’angolo. Che si tratti di una “dieta miracolosa”, delle promesse di un integratore, dell’ennesimo complotto via social o della speranza che finalmente arrivi una cura semplice a un problema complesso, la nutrizione e il cibo sono spesso argomenti nei quali proliferano fake news, falsi miti o semplicemente informazioni incomplete, altrettanto spesso veicolate dai social e da un aggancio “emotivo” che fa leva su paure e speranze personali.

Gli italiani sono interessati ai temi dell’alimentazione e tutto sommato riescono a riconoscere le false credenze e le fake news sul cibo, anche se con qualche incertezza in alcuni campi o argomenti. Ad esempio sanno che eliminare i carboidrati dalla dieta non rappresenta un modo efficace e salutare per dimagrire e non associano automaticamente i prodotti light o senza zucchero alla perdita di peso, ma hanno una conoscenza più limitata quando si parla di glutine.

Riconoscere le fake news sul cibo: il sondaggio

In occasione della Giornata mondiale sulla sicurezza alimentare di ieri, l’Istituto superiore di sanità (ISS) ha diffuso i risultati del sondaggio “Bufale nel piatto: riconoscere le fake news sull’alimentazione”, promosso sui propri canali social, che ha coinvolto oltre 4 mila partecipanti.

“Viviamo in un contesto in cui le informazioni circolano con una velocità senza precedenti – ha detto il presidente dell’Iss, Rocco Bellantone –. Nel campo dell’alimentazione questo fenomeno è particolarmente evidente: fake news, miti nutrizionali e promesse di diete miracolose possono generare confusione, influenzare le scelte alimentari e compromettere l’adesione alle raccomandazioni basate sulle evidenze scientifiche”.

I risultati del sondaggio mostrano una buona capacità di riconoscere alcune delle più diffuse fake news sul cibo e nel campo della nutrizione, ma evidenziano anche aree nelle quali persistono dubbi e convinzioni errate. Ecco alcuni risultati:

Il 93% dei partecipanti ha correttamente riconosciuto come falsa l’affermazione secondo cui eliminare i carboidrati dalla dieta rappresenta un modo efficace e salutare per dimagrire.

Il 90% ha identificato come falsa l’idea che i prodotti light o senza zucchero facciano automaticamente dimagrire.

Il 77% ha risposto correttamente alla domanda relativa al consumo di frutta dopo i pasti, riconoscendo che non esistono evidenze scientifiche che ne sconsiglino l’assunzione.

Il 74% ha correttamente indicato che lo zucchero di canna è sostanzialmente equivalente allo zucchero bianco dal punto di vista nutrizionale.

Più articolata è risultata la questione del glutine: il 67% dei partecipanti ha riconosciuto che il glutine è dannoso esclusivamente per le persone affette da celiachia, mentre circa un terzo dei rispondenti ha mostrato incertezza o ha fornito una risposta non corretta.

L’indagine ha inoltre raccolto 1.339 risposte aperte, che saranno utili per approfondire percezioni, dubbi e bisogni informativi dei cittadini.

Il decalogo anti-bufale in nutrizione

Per destreggiarsi fra le informazioni in ambito alimentare e sanitario e svilupparne una lettura critica davanti al bombardamento di news, spesso via social, il Dipartimento Sicurezza alimentare, nutrizione e sanità pubblica veterinaria dell’Iss ha realizzato un decalogo con una serie di indicazioni e strumenti pratici. “L’obiettivo – ha detto Laura Rossi, direttrice del Reparto Alimentazione, nutrizione e salute dell’ISS – è che questo decalogo possa diventare uno strumento utile per cittadini, professionisti della salute e operatori della comunicazione”. Di seguito il decalogo anti-bufale in nutrizione dell’ISS.

Diffida delle soluzioni semplici a problemi complessi

Se qualcosa promette risultati rapidi e universali (ad esempio, “detox”, “cura miracolosa”, “Perdi 5 kg in una settimana senza dieta né attività fisica”), è molto probabile che non sia supportato da evidenze solide

Chiediti: da dove viene l’informazione?

Fonte, autore e competenza contano: sui mezzi di informazione e sui social in particolare, chiunque può diffondere contenuti senza qualifiche, con qualità molto variabile (ad esempio qualcuno che promuove una dieta o un integratore senza dichiarare eventuali interessi commerciali)

Attenzione al linguaggio emotivo

Le fake news funzionano perché fanno leva su paura, speranza o indignazione: contenuti emotivi (ad esempio “Questo alimento ti sta avvelenando ogni giorno!”, “Scoperta sconvolgente che i nutrizionisti non vogliono farti sapere”) si diffondono più velocemente e sono più creduti.

Non confondere esperienza personale con evidenza scientifica

Testimonianze (“a me ha funzionato”, “Io ho eliminato il glutine e mi sento meglio”,) non equivalgono a prove: la scienza si basa su studi controllati e replicabili.

Fai attenzione alle informazioni parziali

Molte informazioni non sono completamente false, ma incomplete o decontestualizzate, presentando solo i benefici (ad esempio, “Questo integratore rafforza il sistema immunitario” senza indicare per chi, in quali condizioni o con quali evidenze). Anche questo è cattiva informazione.

Diffida dei “consensi sociali” (like, condivisioni, follower)

La popolarità non è sinonima di verità: i meccanismi di approvazione o popolarità sui social fanno sembrare affidabili anche contenuti falsi (ad esempio un post con migliaia di like che promuove una dieta “miracolosa” senza basi scientifiche; un video virale che diffonde informazioni errate ma viene condiviso perché “tutti ne parlano”).

Non rimanere nella tua “bolla” cercando conferma di quello in cui credi

Riconosci i tuoi bias cognitivi, ossia la conferma di quello in cui credi. Tendiamo infatti a credere a ciò che conferma le nostre idee (confirmation bias): le fake news sfruttano proprio questo meccanismo. Ad esempio, se pensi che lo zucchero sia “il principale responsabile di tutte le malattie”, crederai più facilmente a messaggi che lo demonizzano, anche senza basi scientifiche solide.

Controlla se esiste consenso scientifico

Un singolo studio non basta: le raccomandazioni affidabili derivano dalla valutazione complessiva delle evidenze, non da risultati isolati. Uno studio dimostra che “il caffè fa male”: viene citato un solo studio, ignorando tutte le altre evidenze (cherry picking).

Fermati prima di condividere

Un semplice “pausa e verifica” riduce significativamente la diffusione di fake news: condividere d’impulso è uno dei principali motori della disinformazione. Ad esempio, quando condividi sui social un articolo dal titolo sensazionalistico senza leggere il contenuto completo oppure condividi un post solo perché ti colpisce o conferma ciò che pensi.

Allena il pensiero critico (prebunking)

Imparare a riconoscere tecniche, spesso manipolative, usate nella disinformazione (come generalizzazioni e cherry picking) aiuta a diventare più resistenti alle fake news. “Scoperta rivoluzionaria che i medici non vogliono farvi sapere”: è un esempio dell’uso di linguaggio sensazionalistico per attirare attenzione e creare sfiducia.