Ferrovie, dal 21 settembre addio al check-in per i biglietti digitali regionali di Trenitalia

Dal 21 settembre non sarà più necessario fare il check-in per i biglietti digitali dei treni regionali di Trenitalia. Il biglietto si validerà automaticamente alla partenza programmata del treno

Dal 21 settembre addio al check in per i biglietti digitali regionali di Trenitalia. Non sarà più necessario effettuare il check-in per i biglietti digitali dei treni regionali di Trenitalia e il biglietto si validerà automaticamente, alla partenza programmata del treno scelto.

Fino alle 23:59 del giorno precedente il viaggio si può fare un numero illimitato di cambi di data e ora. Il giorno del viaggio, spiega Trenitalia nella sezione dedicata, si può fare un numero illimitato di cambi ora fino alla partenza programmata del treno scelto. Il biglietto digitale regionale può essere acquistato sul sito Trenitalia, sulla App Trenitalia, presso le Agenzie di Viaggio abilitate e sul sito di Trenitalia Tper. Il biglietto cartaceo rimane ancora disponibile e dovrà essere validato in stazione.

Da sabato, dunque, per i biglietti digitali dei treni regionali gestiti da Trenitalia non sarà più necessario effettuare il check-in prima di salire a bordo, in quanto il biglietto si validerà automaticamente all’orario di partenza programmata del treno acquistato. La novità, spiega Assoutenti, “ faciliterà la vita ai viaggiatori”.

Per chi acquisterà un biglietto digitale regionale ci sarà un cambiamento nelle funzioni disponibili nell’area dedicata “I miei viaggi” o sull’Sms ricevuto al momento dell’acquisto. Dal 21 settembre ci sarà solo il tasto ‘Gestisci’ e il check in sarà automatico: con quel tasto il viaggiatore potrà modificare il viaggio tutte le volte che desidera. La data del viaggio si potrà cambiare fino alle 23.59 del giorno precedente, e l’orario si potrà modificare fino a un minuto prima della partenza del treno. (Fonte: Sky Tg 24).

«Siamo pienamente soddisfatti del recepimento della nostra richiesta di validazione automatica dei biglietti relativi ai treni regionali – ha commentato il presidente Assoutenti Gabriele Melluso – Dopo le tante segnalazioni ricevute da Assoutenti e inoltrate a Trenitalia da parte di cittadini che ritenevano obsoleta e scomoda la procedura di check-in prevista per i treni regionali, a partire dal 21 settembre scatterà la validazione automatica dei titoli di viaggio, mantenendo inalterati i margini di ripensamento in favore dei passeggeri. Un trasporto regionale che con questa buona pratica e unitamente alla conciliazione paritetica avviata con le associazioni dei consumatori incrementa l’attenzione verso le esigenze degli utenti».

