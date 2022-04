Fiducia dei consumatori in calo ad aprile, al livello più basso dal 2020

Ad aprile 2022 la fiducia dei consumatori scende per il quarto mese di seguito e raggiunge il livello più basso da novembre 2020. L’Istat stima una diminuzione dell’indice del clima di fiducia dei consumatori che ad aprile passa da 100,8 a 100,0. Invece, l’indice composito del clima di fiducia delle imprese aumenta lievemente passando da 105,3 a 105,5.

Sono in calo, prosegue l’Istat, tutte le componenti della fiducia ad eccezione del clima futuro. Scendono il clima economico e quello personale, più di tutti il clima corrente, mentre va in controtendenza il clima futuro che aumenta. Per le associazioni dei consumatori è l’effetto del caro prezzi, del caro carburanti e della guerra in Ucraina. «Gli italiani hanno paura del futuro», commenta il presidente UNC Massimiliano Dona.

Fiducia in calo, Consumatori: effetto del caro prezzi e della guerra

«L’indice di fiducia dei consumatori scende per il quarto mese consecutivo raggiungendo il valore più basso da novembre 2020 – commenta l’Istat – Si segnala un diffuso peggioramento dei giudizi sulla situazione economica generale e su quella personale».

La guerra in Ucraina e il caro prezzi affossano la fiducia delle famiglie, dice il Codacons commentando il tonfo per la fiducia dei consumatori.

«L’emergenza bollette, i prezzi al dettaglio in forte crescita e lo scoppio della guerra in Ucraina hanno letteralmente affossato le aspettative dei consumatori – dice il presidente Carlo Rienzi – e le misure adottate dal Governo non sono bastate a infondere ottimismo». Per l’associazione il pericolo è ora quello dei consumi perché «in un contesto di scarsa fiducia e di prezzi e tariffe in costante crescita le famiglie saranno portate inevitabilmente a ridurre la spesa e rimandare gli acquisti, con enormi danni per l’economia nazionale», conclude Rienzi.

UNC: gli italiani hanno paura del futuro

Caro carburanti, caro bollette e guerra in Ucraina è il mix richiamato anche dall’Unione Nazionale Consumatori di fronte a una sfiducia che, dice il presidente Dona, «pesa oramai come un macigno sulle possibilità di ripresa economica del Paese e sui consumi dei prossimi mesi. All’effetto caro bollette, caro carburanti e carovita, si è aggiunto quello dell’Ucraina e la paura di possibili razionamenti e di ulteriori speculazioni. Gli italiani hanno paura del futuro».

«Se le attese sulla situazione economica dell’Italia e della famiglia registrano un lieve miglioramento, un rimbalzo scontato visto che a marzo avevano segnato un tracollo record, mai verificatosi dall’inizio delle serie storiche, partite nel gennaio 1998, ora peggiora il giudizio sulla situazione economica, sia per l’Italia che per la famiglia – spiega Dona – Come dire, le attese pessimistiche sono diventate cruda realtà, le previsioni si sono già concretizzate».

