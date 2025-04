Funerali Papa Francesco, alle stelle le tariffe di hotel e b&b

In zona Prati-Vaticano una notte in hotel per il 26 aprile può costare quasi 2 mila euro, per un b&b si va da 143 a 1.012 euro. Per i funerali di Papa Francesco il Codacons sta monitorando le tariffe di hotel, appartamenti e bed&breakfast a Roma

Per i funerali di Papa Francesco i pellegrini devono mettere in conto tariffe sempre più alte per appartamenti, hotel e anche bed&breakfast. In zona Prati-Vaticano una notte in camera doppia può costare da 204 euro fino a quasi 2 mila euro; un appartamento può andare da 193 euro a 2532 euro; per un b&b si va da 143 euro a notte fino a oltre 1000. Il dato è del Codacons, che in vista dell’afflusso di pellegrini e visitatori per i funerali di Papa Francesco sta monitorando l’andamento delle tariffe di hotel, case vacanza e b&b. L’associazione segnala i prezzi minimi e massimi delle strutture intorno al Vaticano, alla stazione Termini e in zona Aurelio. Molte sono già aumentate per il Giubileo.

“I fedeli che vogliono partecipare ai funerali di Papa Francesco sabato 26 aprile – afferma il Codacons – dovranno mettere in conto una spesa per il soggiorno in una struttura ricettiva che può superare in zona Vaticano i 2.500 euro a notte, e potrebbe salire ancora nei prossimi giorni”.

Quali sono queste tariffe? L’associazione ha svolto un’indagine sulle piattaforme specializzate nelle date del 22 e 23 aprile 2025, controllando le tariffe per 1 notte in camera doppia.

“Nell’area Prati-Vaticano – spiega il Codacons – i prezzi degli hotel per la notte del 26 aprile partono oggi da un minimo di circa 200 euro a camera doppia a un massimo di 2.000 euro, a seconda della tipologia della struttura, mentre per un b&b la spesa varia da 143 a 1.012 euro a notte, e arriva a superare i 2.530 euro per un appartamento di livello più prestigioso. Tariffe che risultano più elevate rispetto a quelle praticate la settimana successiva: ad esempio per dormire in hotel in zona Vaticano la notte di sabato 3 maggio la spesa varia da un minimo di 173 euro a un massimo di 780 euro; in appartamento da 169 a 1.643 euro; in b&b da 121 a 812 euro”.

Se invece si prenota oggi un pernottamento per la notte del 26 aprile in zona stazione Termini, il costo di una camera in b&b arriva a 487 euro, per un hotel si spendono fino a 1.831 euro, 1.085 euro per un appartamento. Se ci si sposta in zona Aurelio una notte in hotel costa da 100 a 503 euro, in appartamento da 150 a 670 euro, in b&b da 127 a 211 euro.

«Le tariffe delle strutture ricettive della capitale hanno già subito rialzi con l’avvio del Giubileo, e ci auguriamo che gli operatori del settore non applichino ulteriori aumenti in vista dei funerali del Santo Padre – afferma il presidente Codacons Carlo Rienzi – Continueremo a monitorare i listini del comparto e siamo pronti a denunciare qualsiasi speculazione a danno dei fedeli, i quali possono segnalare alla nostra associazione anomalie e rincari ingiustificati dei prezzi».

