Garanzia legale di conformità, Antitrust sanziona Xiaomi Italy per 3,2 milioni di euro

L’Antitrust ha irrogato a Xiaomi Technology Italy S.r.l. una sanzione di 3,2 milioni di euro. Secondo l’Autorità – si legge in una nota – la società ha ostacolato l’esercizio da parte dei consumatori dei diritti derivanti dalla garanzia legale sui prodotti di elettronica a marchio Xiaomi.

Xiaomi, l’indagine dell’Antitrust

“In particolare – spiega l’Antitrust – dal procedimento è emerso che la società rifiuta la riparazione in garanzia legale in presenza di altri difetti del prodotto, anche soltanto estetici – ad esempio se le superfici e/o altre parti esterne del prodotto presentano più di un graffio sullo schermo, di dimensioni non superiori a 5 centesimi di millimetro di larghezza e 5 millimetri di lunghezza -, subordinando la prestazione in garanzia alla riparazione dei danni fuori garanzia”.

“Inoltre Xiaomi effettua reiterate riparazioni anziché sostituire il prodotto, privando così ripetutamente il consumatore del bene acquistato”.

Mentre “l’intervento di “riparazione” – ricorda l’Autorità – può costituire un rimedio solo se risolve tempestivamente il difetto di conformità”.

“Infine – conclude – Xiaomi Technology Italy S.r.l., in caso di verifica negativa di un difetto di conformità del bene, chiede di pagare le spese di verifica del difetto e di spedizione del prodotto, pena la mancata restituzione, se il consumatore rifiuta il preventivo della riparazione fuori garanzia. Spetta, invece, a Xiaomi verificare l’eventuale esistenza del difetto di conformità denunciato, senza addebitare alcun costo di verifica o di spedizione”.

