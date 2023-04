Gas e nucleare in tassonomia, Greenpeace fa causa alla Commissione europea

Greenpeace fa causa alla Commissione europea contro l’inserimento di gas e nucleare nella tassonomia europea, l’elenco degli investimenti considerati green e utili alla transizione energetica ed ecologica.

Ieri otto uffici europei di Greenpeace (Germania, Francia, Spagna, Italia, Belgio, Lussemburgo, Europa centrale e orientale e l’Unità europea di Greenpeace) hanno presentato una causa presso la Corte di Giustizia europea contro la decisione della Commissione di includere il gas fossile e l’energia nucleare nel regolamento sulla tassonomia, che nel marzo 2022 aveva ampliato l’elenco degli investimenti considerati sostenibili dell’UE.

BREAKING: Today 8 Greenpeace organisations filed a lawsuit at the European Court of Justice against the @EU_Commission to end gas and nuclear greenwashing.

It is time to fight the fake green label in court!#EUTaxonomy #StopFakeGreen #NotMyTaxonomy pic.twitter.com/RVq0VnELEu

— Greenpeace International (@Greenpeace) April 18, 2023