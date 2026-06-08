Gioco d’azzardo, Assoutenti e Codici: stop a pubblicità nello sport

Assoutenti e Codici in audizione presso l’Agcom chiedono il divieto assoluto di pubblicità diretta o indiretta al gioco d’azzardo durante gli eventi sportivi e più tutele per i consumatori

Divieto assoluto di pubblicità al gioco d’azzardo durante gli eventi sportivi, più tutele per i consumatori, autoesclusione efficace: il gioco d’azzardo è un problema di salute pubblica e le associazioni chiedono interventi concreti a tutela di chi è a rischio di dipendenza, di consumatori, giovani e famiglie.

Oggi Assoutenti e Codici sono intervenute in audizione presso l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Agcom) sul riordino delle linee guida per il contrasto al Disturbo da Gioco d’Azzardo (DGA) e hanno chiesto regole più rigorose a tutela dei consumatori e delle famiglie.

La diffusione del gioco d’azzardo

Il gioco d’azzardo è sempre più diffuso e ormai è diventato un fenomeno strutturale dell’economia macinando record su record. Nel 2025 il volume complessivo del gioco d’azzardo ha raggiunto i 165,34 miliardi di euro, con una crescita del 5% rispetto all’anno precedente. È una cifra pari al 7,3% del PIL italiano, che supera di gran lunga i 138,4 miliardi destinati al Fondo Sanitario Nazionale e vale circa il doppio della spesa pubblica per l’istruzione. Preoccupa il boom del gioco online, facilmente accessibile anche alle fasce giovani della popolazione. E secondo alcuni studi, l’Italia è al primo posto al primo posto in Europa per diffusione del gioco d’azzardo tra gli adolescenti: un milione i ragazzi a rischio.

Divieto di pubblicità all’azzardo

Assoutenti e Codici, informa una nota, “chiedono attenzione affinché non si ripeta il cliché della precedente delibera del 2019. Sette anni fa, l’Agcom ritenne di autorizzare la pubblicità alla quotazione delle scommesse, ciò in contrasto con la norma varata dal Parlamento. Pertanto, si è ribadita la necessità di garantire il rispetto del divieto di pubblicità diretta e indiretta del gioco d’azzardo durante gli eventi sportivi, contrastando ogni forma di aggiramento del Decreto Dignità attraverso sponsorizzazioni e piattaforme apparentemente informative”.

Altre criticità segnalate riguardano la disparità fra accesso e uscita dal gioco: oggi bastano pochi clic per aprire un conto gioco, mentre servono procedure molto più complesse per sospenderlo o chiuderlo. Per Assoutenti e Codici l’uscita dal gioco deve essere semplice quanto l’ingresso e va rafforzato lo strumento dell’autoesclusione.

Fra i temi affrontati, il problema dei bonus di benvenuto e delle offerte promozionali (riconosciute come ingannevoli) e quello delle distanze dai luoghi sensibili: eventuali linee guida nazionali devono lasciare agli enti locali la possibilità di adattare le misure alle specificità territoriali, tenendo conto di densità abitativa, caratteristiche urbanistiche e presenza di luoghi sensibili.

Gioco d’azzardo, salute pubblica

Il gioco d’azzardo patologico genera alti costi sanitari, sociali e legali. E la prevenzione, hanno ricordato Codici e Assoutenti, può essere smentita da campagne pubblicitarie ambigue. La stessa Agcom ad esempio scrive che “messaggi formalmente presentati come comunicazioni sul gioco responsabile possano, attraverso l’utilizzo di elementi grafici, narrativi o linguistici riconducibili all’esperienza di gioco veicolare in concreto forme surrettizie di promozione indiretta del gioco a pagamento”.

Servono dunque interventi strutturali di educazione, contrasto, cura e riabilitazione.

“Il gioco d’azzardo rappresenta una questione di salute pubblica che coinvolge soprattutto i giovani – dichiarano Gabriele Melluso, Presidente Nazionale Assoutenti, e Ivano Giacomelli, Segretario Nazionale Codici – Per questo le associazioni dei consumatori con le altre associazioni dei familiari e insieme a quelle scientifiche, continueranno a fare fronte comune affinché sia garantita la piena applicazione del divieto assoluto di pubblicità durante gli eventi sportivi e siano rafforzati tutti gli strumenti di tutela dei consumatori e delle famiglie”.