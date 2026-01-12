Gioco d’azzardo e pubblicità nel calcio, maxi-esposto Codacons

La pubblicità al gioco d’azzardo nel calcio, anche “mascherata”, torna sotto i riflettori dell’opinione pubblica. Il Codacons ha presentato un maxi-esposto contro “la diffusione sistemica nel mondo del calcio di sponsorizzazioni riconducibili a società di gioco d’azzardo che, di fatto, starebbero aggirando il divieto di pubblicità previsto dal Decreto Dignità, esponendo milioni di tifosi – inclusi i minori – a una promozione indiretta delle scommesse”.

È quanto annuncia l’associazione, che si dichiara pronta a chiedere anche lo stop al campionato di calcio se proseguiranno le sponsorizzazioni all’azzardo. Il maxi-esposto è stato depositato presso Figc, Procura Generale dello Sport, Agcom, Antitrust e Procura della Repubblica di Roma.

Il divieto alla pubblicità dell’azzardo

La normativa italiana sul gioco d’azzardo prevede il divieto alla pubblicità, stabilito dal Decreto Dignità del 2018, che ha vietato “qualsiasi forma di pubblicità, anche indiretta, relativa a giochi o scommesse con vincite di denaro nonché al gioco d’azzardo, comunque effettuata e su qualunque mezzo, incluse le manifestazioni sportive, culturali o artistiche, le trasmissioni televisive o radiofoniche, la stampa quotidiana e periodica, le pubblicazioni in genere, le affissioni e i canali informatici, digitali e telematici, compresi i social media”.

Nel tempo sono però arrivate diverse proposte per allentare il divieto di sponsorizzazione indiretta a scommesse e gioco d’azzardo. E negli anni si sono aperti spazi agli operatori del betting, spesso con una forma di pubblicità indiretta che fa riferimento a contenuti presentati come informativi o come infotainment, oppure attraverso la rappresentazione di grafiche e sovrimpressioni con riferimenti alle quote delle scommesse, che possono dunque essere interpretate come una forma di pubblicità indiretta all’azzardo.

C’è da tenere presente che il gioco d’azzardo muove miliardi di euro l’anno: in Italia si giocano oltre 157 miliardi di euro l’anno (Libera), l’online ha superato il canale fisico e diversi sono gli allarmi relativi alla diffusione dell’azzardo fra i giovani e gli adolescenti. Il rischio è sociale e sanitario, è quello della dipendenza da gioco d’azzardo e del sovraindebitamento di intere famiglie dove ci sono giocatori che si giocano pensione e stipendio.

L’esposto del Codacons

“Numerose società calcistiche italiane risultano, allo stato, legate da rapporti di sponsorizzazione a marchi riconducibili, direttamente o indirettamente, al settore delle scommesse e del gioco d’azzardo – scrive il Codacons nell’esposto – Accordi di sponsorizzazione che coinvolgerebbero club di primaria rilevanza nazionale, attraverso l’utilizzo di marchi di “infotainment”, “news” o “scores”, ma chiaramente riconducibili a operatori del betting. L’associazione di marchi riconducibili alle scommesse a maglie, stadi, contenuti social e comunicazioni ufficiali delle società sportive arriverebbe a realizzare un effetto di legittimazione e induzione al gioco, tanto più grave perché mascherato da presunte operazioni di marketing “tecnico” o formalmente estere, ma di fatto pienamente percepite dal pubblico italiano. In tale contesto, l’esposizione costante di marchi riconducibili alle scommesse durante eventi sportivi seguiti anche da minori assume una gravità particolare e contrasta apertamente con la ratio del Decreto Dignità”.

“Pronti a chiedere lo stop al campionato”

Il Codacons denuncia anche l’assenza di interventi efficaci da parte degli organi di vigilanza.

L’associazione ha dunque chiesto alle Autorità di accertare tutte le responsabilità, di “inibire immediatamente l’esposizione di marchi riconducibili al gioco d’azzardo e di adottare misure straordinarie, fino alla sospensione o interruzione delle competizioni cui partecipino società che aggirano il divieto di pubblicità del betting”. In via subordinata, sollecita il divieto di trasmissione televisiva delle partite che veicolino forme di pubblicità indiretta alle scommesse.

“Consentire che il gioco d’azzardo venga promosso attraverso il calcio significa sacrificare la protezione dei cittadini, e dei minori in particolare, agli interessi economici dei club calcistici e delle società di scommesse – afferma il Codacons – Per tale motivo, in assenza di interventi concreti ed efficaci per porre fine al fenomeno e tutelare tifosi e cittadini, ci attiveremo per chiedere lo stop all’intero campionato italiano di calcio”.