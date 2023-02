Giornata mondiale dei legumi, focus su un alimento nutriente, sostenibile ed economico

Lenticchie, fagioli e piselli sono gli “eroi non celebrati” delle cucine di tutto il mondo. Oggi però è loro dedicata una giornata, la Giornata mondiale dei legumi, voluta dalla Fao quest’anno sul tema Pulses for a sustainable future (I legumi per un futuro sostenibile).

I legumi sono uno dei principali alleati per avere una dieta sana, accessibile a tutti e sostenibile per l’ambiente. La Giornata è stata indetta per riconoscere e diffondere il potenziale dei legumi anche per gli obiettivi dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. È un’opportunità per sensibilizzare l’opinione pubblica sul ruolo che i legumi svolgono nella trasformazione verso sistemi agroalimentari più efficienti, inclusivi, resilienti e sostenibili (Fonte: Fao).

La Giornata mondiale dei legumi è un evento globale lanciato dalle Nazioni Unite cinque anni fa per sensibilizzare l’opinione pubblica sui loro benefici nutrizionali, nell’ambito di una produzione alimentare sostenibile, con l’obiettivo di migliorare la sicurezza alimentare e la nutrizione.

Una dieta ricca di legumi fa bene alla salute, agli animali e al pianeta

«Adottare una dieta ricca di legumi fa bene alla salute delle persone, degli animali e del nostro pianeta – e anche del nostro portafoglio».

A ribadirlo sono gli esperti interpellati da Compassion in World Farming che interverranno alla conferenza sui sistemi alimentari organizzata dall’associazione a Londra, l’11-12 maggio Extinction or Regeneration.

Con la recessione che pesa su molte parti del mondo e il costo della vita e degli alimenti che sale alle stelle, ricorda il Ciwf in una nota, sempre più persone sono costrette a stringere la cinghia per arrivare a fine mese. Una ricerca condotta a dicembre dall’Università di Aarhus, in Danimarca, ha rilevato che gli europei stanno cambiando le loro abitudini alimentari in risposta alle pressioni economiche, con quasi il 40% che dichiara di comprare meno carne rossa e un terzo che riduce gli acquisti di pesce e pollame.

Gli esperti che interverranno a maggio alla conferenza Extinction or Regenerationsui sistemi alimentari ribadiscono dunque che i legumi sono molto nutrienti ed economici e sono una fonte sana e sostenibile di proteine.

I legumi e la dieta sostenibile

Sono insomma i candidati naturali per spostare l’alimentazione umana su regimi più sostenibili, richiesta che da più parti viene avanzata per ragioni ambientali, salutistiche ed etiche, e che ha un dato in comune: la riduzione del consumo di carne. dunque lo spostamento da una dieta ad alto consumo di carne, pesce e latticini verso una dieta che privilegi come fonti di proteine il consumo di lenticchie, ceci e fagioli.

Ha detto Philip Lymbery, direttore globale di Compassion in World Farming, associazione organizzatrice della conferenza di maggio a Londra: «Un luogo comune che sentiamo ripetere spesso è che dobbiamo mantenere l’allevamento intensivo per sfamare il mondo. Eppure, produciamo già abbastanza cibo per sfamare quasi il doppio dell’attuale popolazione mondiale, ma gran parte di esso va sprecato. La principale causa di spreco alimentare sul pianeta è la somministrazione di cereali commestibili per l’uomo agli animali allevati intensivamente. È a questo che dobbiamo porre fine. La conferenza Extinction or Regeneration esplorerà le soluzioni, tra cui il passaggio a sistemi alimentari rigenerativi e a diete a base vegetale, compresi i legumi».

Shireen Kassam, professore ospite di nutrizione plant-based dell’Università di Winchester, aggiunge: «I legumi sono un’ottima aggiunta alla dieta. Non solo sono associati a un minor rischio di malattie cardiache, diabete di tipo 2 e a un peso più sano, ma è dimostrato facilitino vita e salute più longeve. La maggior parte delle persone non ne consuma abbastanza per trarne i benefici, ma possono essere incorporati in tutti i modelli di dieta tradizionali e culturali e sono un’ottima fonte di nutrienti sani, come proteine e fibre».

Eating Better, associazione partner della conferenza, ha recentemente lanciato la campagna “Anything is Pulse-able” per sensibilizzare l’opinione pubblica sui benefici dei legumi per la salute, il risparmio economico e l’ambiente. La campagna “sottolinea come lenticchie, piselli e fagioli siano gli eroi non celebrati delle cucine di tutto il mondo. Utilizzati in molte culture, sono una potenza nutrizionale e culinaria. Non sono solo un alimento versatile in cucina, ma anche economici e ricchi di sostanze nutritive”.

