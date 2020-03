Giornata Mondiale Obesità, Stigma del peso: intervista a Stefania Ruggeri del Crea

Parla l’esperta “le persone affette da obesità vengono spesso colpevolizzate per la loro condizione, ridicolizzate e talvolta anche discriminate. In più oggi i modelli di magrezza diffusi dai social media con immagini spesso ritoccate e corpi fintamente dimagriti, stanno aumentando i giudizi e gli atteggiamenti negativi nei confronti di chi soffre d’obesità: essere grassi oggi non è cool e chi è grasso è una persona senza forza di volontà”.

Under 15 in sovrappeso, i dati Istat

Secondo dati dell’OMS, la prevalenza dell’obesità a livello globale è raddoppiata dal 1980 ad oggi. Attualmente, il problema ha ormai iniziato ad interessare anche le fasce più giovani della popolazione: secondo il recente rapporto Unicef altri 40 milioni di bambini sotto i 5 anni sono invece in sovrappeso o obesi.

La Federazione mondiale dell’obesità ha deciso di aggiornare i piani per le attività programmate per quella che è stata tradizionalmente la Giornata mondiale dell’obesità l’11 ottobre e gettare le basi per la nuova Giornata mondiale dell’obesità il 4 marzo 2020, in concerto con i membri e partner in tutto il mondo. #EndWeightStigma è l’hashtag legato a questa giornata. Partendo dal tema dello stigma del peso abbiamo voluto sentire il parere di Stefania Ruggeri, nutrizionista e ricercatrice del Centro di ricerca alimenti e nutrizione.

Dottoressa c’è sempre stato un ciclo di vergogna e colpa intorno a questa malattia. Oggi lo è ancor di più?

Sì, è quello che viene comunemente chiamato lo stigma del peso: le persone affette da obesità vengono spesso colpevolizzate per la loro condizione, ridicolizzate e talvolta anche discriminate. In più oggi i modelli di magrezza e direi di finta magrezza diffusi dai social media con immagini spesso ritoccate e corpi fintamente dimagriti, stanno aumentando i giudizi e gli atteggiamenti negativi nei confronti di chi soffre d’obesità: essere grassi oggi non è cool e chi è grasso è una persona senza forza di volontà.

Quali sono le conseguenze di questi comportamenti sulle persone affette da obesità?

Tutti questi atteggiamenti determinano in molte persone affette da obesità forti sensi di colpa, senso di vergogna fino ad arrivare ad una vera e propria un’auto-svalutazione con danni sia livello psichico che fisico. Uno studio pubblicato recentemente sulla rivista Obesity Science ha dimostrato che le terapie che riducono l’auto-svalutazione, sono associate ad una maggiore perdita di peso nei pazienti durante un trattamento volto alla riduzione del peso.

Le parole sono sempre importanti e in questo caso ancora di più: poiché l’obesità è una patologia a tutti gli effetti molti specialisti che lavorano in questo settore suggeriscono di non utilizzare più i termini “paziente obeso” ma “paziente affetto da obesità” per distinguere l’individuo dalla sua patologia

Spesso una persona obesa è vista come il risultato di una semplice mancanza di forza di volontà, pigrizia o rifiuto di “mangiare di meno e muoversi di più”. Ma come tutte le malattie croniche, le cause dell’obesità sono molto più profonde…

Sì, sono molto profonde. In parte sono genetiche (circa il 30% dei casi) ma oggi l’epigenetica ci sta raccontando che i figli e le madri che hanno seguito durante la gravidanza un ‘alimentazione sbilanciata”, troppo ricca di junk food, zuccheri, acidi grassi saturi hanno maggior rischio di sovrappeso e obesità, e che i primi 100 giorni di vita del bambino sono fondamentali. Per questo nell’ambito di un progetto del Ministero della Salute, che ha come acronimo “EPI1000”, noi del CREA- Alimenti e Nutrizione, – coordinatori del progetto- insieme all’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù e l’azienda ospedaliera di Verona abbiamo messo a punto un sito “Mamma in forma” https://www.mammainforma.it/che dà utilissime raccomandazioni per l’alimentazione giusta in gravidanza.

L’obesità, oltre che a questi fattori può essere però legata anche a cause molto serie: alcune persone affette da obesità hanno subito abusi, violenze traumi. Cercano nutrimento in modo ossessivo e compulsivo dal cibo.

Nella sua esperienza di nutrizionista cosa consiglia a quei pazienti che, oltre a combattere con il proprio peso, devono scontrarsi ogni giorno con i pregiudizi o i sensi di colpa?

Una risposta molto difficile da dare. Direi che per primi dovremmo essere noi nutrizionisti a trattate le persone affette da obesità con estrema delicatezza e con competenze specifiche, senza ridurre il progetto di perdita di peso di un paziente obeso alla mera e semplice diminuzione dei chili sulla bilancia. Dovremmo essere in grado di strutturare percorsi per un reale aumento delle conoscenze e della consapevolezza del paziente sui temi della buona alimentazione e dei sani stili di vita per portarlo ad un vero e profondo cambiamento. Lavorare in team con altri specialisti (es, psicoterapeuti) può essere utilissimo per ottenere questi risultati. Dobbiamo ricordarci che l’obesità è una patologia cronica, curarla richiede lungo tempo e molto impegno e un profondo e sempre rinnovato patto terapeutico con il paziente.

In occasione di questa giornata sono molteplici le attività organizzate da diverse istituzioni e organizzazioni in molti Paesi del mondo a testimonianza di come la collaborazione di molteplici soggetti sia fondamentale nella lotta all’obesità. A livello istituzionale si potrebbe fare di più?

Conosco alcune iniziative tra cui quella promossa da Beko con un progetto ideato insieme a UNICEF e a FC Barcelona per combattere l’obesità infantile. Sì, credo che a livello istituzionale potremmo fare di più, nuovi progetti di ricerca e di divulgazione per aumentare le conoscenze della popolazione italiana su questa tematica: a partire dalla conoscenza degli alimenti fino a spiegare le conseguenze di questa patologia. Non possiamo relegare la lotta all’obesità, questa pandemia, ad una sola giornata dell’anno.

