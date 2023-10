Glifosato, nessuna maggioranza. La proposta di rinnovo passa al comitato di appello

Non è stata raggiunta nessuna maggioranza necessaria per adottare (o respingere) la proposta della Commissione UE di rinnovare, per 10 anni, l’uso del glifosato. Il comitato di appello dovrebbe discutere e votare nella prima metà di novembre

Pertanto la proposta, che si basa su un parere espresso dall’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA), sarà presentata al comitato di appello, che dovrebbe discutere e votare la proposta della Commissione nella prima metà di novembre.

Ad ogni modo, una decisione sul rinnovo del glifosato deve essere presa entro il 14 dicembre 2023, poiché l’attuale approvazione scade il 15 dicembre 2023.

Glifosato, la proposta della Commissione e le reazioni

Come avevamo spiegato nelle scorse settimane, la proposta presentata dalla Commissione UE prevede “il divieto dell’uso della sostanza per il disseccamento del raccolto, pratica invalsa in alcuni Paesi Ue e non Ue grandi produttori di cereali. Per altri usi in pre-raccolta, starà allo Stato membro decidere se sono in linea con le buone pratiche”.

Inoltre, “per ridurre la dispersione della sostanza la Commissione propone fasce tampone nei campi di almeno 5-10 m. Gli Stati membri dovranno garantire anche che l’uso di prodotti fitosanitari contenenti glifosato sia ridotto al minimo o vietato in parchi e giardini pubblici“.

Dure le reazioni da parte di alcune realtà ambientaliste, come il Pesticide Action Network Europe e GreenpeaceItalia. Quest’ultima si è fatta portavoce di oltre 75 mila persone che, in meno di un mese, hanno firmato una petizione per chiedere al governo italiano di votare contro il rinnovo dell’autorizzazione europea dell’erbicida.

Il glifosato “brevettato dalla Monsanto e commercializzato da aziende come la Bayer, è stato introdotto in agricoltura negli anni ‘70 del secolo scorso ed è il più usato a livello mondiale – ha ricordato Greenpeace Italia -. È una delle principali cause di contaminazione delle acque, con impatti sulla biodiversità. Inoltre, studi sempre più numerosi evidenziano i rischi del glifosato per la salute umana; infatti è stato classificato come probabile cancerogeno per gli esseri umani“.

