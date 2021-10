Green pass, FAQ del Governo: la badante senza certificazione deve lasciare l’alloggio

Secondo quanto spiegato dalle nuove FAQ del Governo, la badante senza Green pass non potrà accedere al luogo di lavoro e, se convivente con il datore di lavoro, dovrà abbandonare la casa

Se la badante non possiede il Green pass non potrà accedere al luogo di lavoro, è quanto si legge nelle nuove FAQ del Governo sulla certificazione verde, che forniscono le risposte alle domande più frequenti poste in merito ai nuovi Dpcm.

“Resta impregiudicato – si specifica – il prevalente diritto della persona assistita di poter fruire, senza soluzione di continuità, dell’assistenza necessaria ricorrendo ad altro idoneo lavoratore”.

Green pass, cosa succede se la badante è convivente?

Secondo quanto stabilito dalle nuove disposizioni “se la badante è convivente con il datore di lavoro – in assenza di Green pass – dovrà abbandonare l’alloggio” in cui vive abitualmente.

Il contratto collettivo nazionale prevede, per le badanti conviventi, che il datore di lavoro fornisca loro anche il vitto e l’alloggio o, in alternativa, una indennità sostitutiva, spiegano le FAQ. Dunque, in caso di sospensione per mancanza di green pass, si sospendono anche le componenti vitto e alloggio?

In merito a tali quesiti, le FAQ spiegano che “il vitto e l’alloggio sono prestazioni in natura aventi natura retributiva”, pertanto, “alla luce della disciplina legale e della corrispettività del rapporto di lavoro domestico, è corretta la mancata attribuzione delle stesse, in virtù della mancata esecuzione della controprestazione lavorativa”.

Tuttavia, nel caso in cui la badante convivente, pur in possesso di green pass, risultasse positiva al Covid-19, non potrà chiaramente allontanarsi dalla casa nella quale vive e dovrà trascorrere lì la quarantena.

Il certificato rilasciato in seguito all’effettuazione di un tampone deve essere valido per tutta la durata dell’orario lavorativo?

La risposta a questa domanda è no. A tal proposito le FAQ ricordano, infatti, che il green pass deve essere valido nel momento in cui il lavoratore effettua il primo accesso quotidiano alla sede di servizio e può scadere durante l’orario di lavoro, senza la necessità di allontanamento del suo possessore.