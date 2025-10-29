Tra zucche e promozioni stagionali si nasconde un pericolo reale: secondo Bitdefender Labs, oltre il 60% dei messaggi a tema Halloween diffusi tra settembre e ottobre 2025 conteneva contenuti dannosi.

Ogni anno, con l’avvicinarsi di Halloween, caselle email e social network si riempiono di offerte, omaggi e sconti speciali. Ma dietro colori arancioni, grafica accattivante e slogan scherzosi, si cela spesso una minaccia invisibile: quella dei cybercriminali, pronti a sfruttare l’atmosfera festiva per rubare dati personali e denaro.

Una ricerca condotta da Bitdefender Labs tra il 15 settembre e il 15 ottobre 2025 mostra un incremento significativo delle campagne di phishing e spam malevolo legate ad Halloween. Secondo l’indagine, il 63% delle comunicazioni analizzate conteneva link o allegati dannosi, progettati per installare malware, sottrarre informazioni sensibili o indurre frodi finanziarie.

Truffe sempre più credibili e difficili da riconoscere

I cybercriminali perfezionano ogni anno le proprie strategie, rendendo le truffe sempre più sofisticate e realistiche. Molti messaggi riproducono fedelmente loghi, linguaggio e grafica di brand noti come Amazon, Walmart o grandi catene di e-commerce, promettendo sconti, coupon o premi esclusivi. L’obiettivo è sempre lo stesso: spingere l’utente a cliccare.

Secondo i dati, il 73% dei messaggi dannosi è stato indirizzato a utenti negli Stati Uniti, ma l’ondata ha colpito anche diversi Paesi europei, Italia inclusa. La maggior parte dello spam risulta provenire da server americani, ma spesso mascherato da indirizzi apparentemente legittimi o da siti “clone”.

Dall’Halloween al Natale: i mesi più a rischio

Gli esperti segnalano che questo periodo segna l’inizio della cosiddetta “stagione delle truffe”, che prosegue fino alle festività natalizie. Con l’aumento degli acquisti online e delle campagne promozionali, cresce anche la possibilità che utenti — attratti da offerte “imperdibili” — cadano nella trappola del phishing.

I messaggi truffaldini possono assumere diverse forme. Alcuni sono email promozionali false, che invitano a riscattare uno sconto mai esistito. Altri si presentano come finti concorsi o inviti a eventi tematici. Non mancano nemmeno i link a siti malevoli, diffusi tramite social o app di messaggistica, progettati per rubare dati o installare malware.

Come difendersi: poche regole, tanta prudenza

Per proteggersi dalle frodi digitali non servono strumenti complessi, ma attenzione e buon senso. È fondamentale diffidare delle offerte ricevute via email o social, soprattutto se non richieste. Controllare sempre l’indirizzo web del mittente e dei siti linkati aiuta a riconoscere eventuali truffe. Non bisogna scaricare file o applicazioni da annunci sponsorizzati o fonti non verificate, mentre l’uso di sistemi di protezione aggiornati, filtri antispam e strumenti di verifica dei link sospetti aumenta la sicurezza.

Navigare sicuri, anche ad Halloween

Halloween può essere un’occasione di gioco e divertimento, ma anche un momento in cui è bene aumentare la prudenza online. Dietro un messaggio accattivante o un’offerta last minute può nascondersi una trappola. La miglior difesa resta la consapevolezza digitale: perché, quando si parla di sicurezza informatica, prevenire è sempre meglio che cliccare.