Help Consumatori va in vacanza. Ma torniamo, niente paura! Appuntamento il 26 agosto

Ci prendiamo una pausa estiva e andiamo in ferie per un paio di settimane. Torneremo più carichi di prima, pronti sempre a darvi informazione di qualità

Non è stato un anno vissuto pericolosamente. È stato un anno vissuto intensamente. Negli ultimi mesi la redazione di Help Consumatori ha lavorato molto, online e offline, per garantire informazione di qualità, precisa, libera e indipendente. Un impegno che si è rinnovato e, se possibile, intensificato perché abbiamo deciso di dare una sferzata netta e, come i nostri lettori sanno, di mettere online un nuovo sito.

Non solo un nuovo sito, in realtà. Come ha ben scritto il direttore Antonio Longo, «non abbiamo voluto soltanto un restyling grafico, per dare una immagine più fresca e attuale dell’agenzia, ma abbiamo ripensato i contenuti, la mission e il modo di proporci ai lettori, alle associazioni, alle imprese e alle istituzioni».

Abbiamo lavorato tanto, tutti insieme, per fare in modo che la nostra informazione fosse sempre sul pezzo, sempre a fianco delle famiglie, dei cittadini e dei consumatori.

E abbiamo ancora molto da fare con la ripresa di settembre, con nuove iniziative in agenda, con il lancio del crowdfunding, la nuova iniziativa con la quale vi chiederemo un contributo economico per finanziare il nuovo percorso di Help Consumatori e garantire una esistenza libera e indipendente. Perché, come ha scritto il nostro Direttore, «la libertà di informazione costa, ma è il migliore investimento possibile, perché riguarda i nostri diritti».

Con questo spirito, dunque, ci prendiamo una pausa estiva.

Help Consumatori stacca per un po’, va in ferie, si allunga qualche giorno sotto l’ombrellone in riva al mare, su un’amaca davanti a un panorama di montagna, o magari semplicemente su un comodo divano, per ricaricare un po’ le batterie. E ritornare fra un paio di settimane più carichi di prima, all’insegna del nostro slogan “l’informazione per i cittadini responsabili”.

I lettori ci perdoneranno, se ci prendiamo un po’ di vacanza.

Appuntamento con le notizie aggiornate lunedì 26 agosto.

A tutti voi, buona estate.