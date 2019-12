Biscotti fatti in casa, regali fai-da-te, e un’App. Chi l’ha detto che per fare i regali bisogna spendere una fortuna?

Il conto alla rovescia è ormai iniziato. D’altra parte i primi segni li abbiamo visti comparire già dopo la mezzanotte del 31 ottobre, quando qualche temerario vetrinista ha fatto fare capolino ai primi abeti addobbati a festa e alle prime lucine colorate. Natale è nell’aria da un po’ e, volenti o nolenti, bisogna fare i conti con la corsa ai regali.

Ma se il vostro portafogli proprio non se la sente di sostenere spese consistenti per soddisfare i desideri delle persone care, sappiate che non per forza dovete trasformarvi in odiatori seriali del Natale. L’alternativa c’è ed è il regalo low cost in grado conciliare il senso del dono tipico della festa con budget davvero alla portata di tutti.

Vediamo quindi di trovare lo spunto giusto.

Idee regalo fai-da-te

Se avete molti amici ma poco budget, potete realizzare voi stessi i regali. Sciarpe fatte a mano (su YouTube si trovano moltissimi tutorial, che rendono il lavoro semplicissimo), centro tavola realizzati con fiori veri lasciati ad essiccare e qualche pigna, o collane realizzate intrecciando fili di perline. Largo alla fantasia! In questo modo, ciò che state regalando non è soltanto un oggetto, magari acquistato frettolosamente, ma il vostro tempo e il vostro affetto.

Baratto, lo scambio di regali alternativo

Tutti noi siamo pieni di oggetti superflui, che non usiamo o, addirittura, che non ricordiamo di avere. Perché, allora, non organizzare uno scambio dei regali diverso, dove ognuno dona qualcosa di suo, purché funzionante e in buono stato? Un’idea divertente può essere quella di raccontare anche la storia di come si è venuti in possesso di quel determinato oggetto. Così facendo, stiamo donando qualcosa di nostro, di personale, condividendo anche una parte di vita.

Biscotti fatti in casa

I dolci piacciono a tutti, e in questo particolare periodo dell’anno diventiamo tutti un po’ più golosi. Fare i biscotti fatti in casa, magari facendosi aiutare dai bambini ad impastarli e decorarli, è un idea dolcissima per trascorrere del tempo insieme, facendo qualcosa di divertente e creativo. Mettete anche dei canti natalizi come sottofondo, creerete un’atmosfera davvero magica! I biscotti poi, disposti in sacchetti natalizi, possono diventare anche un’originale idea regalo, o lo snack da lasciare sotto l’albero a Babbo Natale, quando verrà a portare i doni.

Una grande cena con gli amici

Un’alternativa allo scambio dei regali può essere quella di organizzare una grande cena in cui ognuno porta qualcosa da bere o da mangiare, ad esclusione del padrone di casa, che offrirà ospitalità. In questo modo, si potrà festeggiare il Natale con chi si ama, condividendo il proprio tempo e il cibo. Per rendere la cena ancora più speciale, si potrebbe invitare una persona che non si vede da tanto, con la quale si vorrebbero riallacciare i rapporti, o chi è solo o in difficoltà, e non avrebbe la possibilità di sedere ad una tavola imbandita.

PNP, l’app per creare auguri personalizzati fatti da Babbo Natale

Infine la “chicca”, la PNP – Polo Nord Portatile. Si tratta di un’app scaricabile gratuitamente per iOS e Android, che consente di creare video messaggi di auguri personalizzabili, fatti direttamente da Babbo Natale! Un’originale alternativa al classico messaggino su WhatsApp.

Sono disponibili scenari per grandi e per bambini, che sicuramente resteranno a bocca aperta, sentendo Babbo Natale pronunciare il loro nome! È, inoltre, disponibile anche una versione Premium, che consente maggiori opzioni di personalizzazione e più scenari tra i quali scegliere, compresa la chiamata da Babbo Natale in diretta dalla slitta la sera della Vigilia.

Ci sentiamo di segnalare questa applicazione non solo per la sua originalità (siamo certi che un biglietto d’auguri da Babbo Natale in persona strapperebbe un sorriso a grandi e piccini) ma anche perché PNP devolve parte del ricavato dalla vendita dei servizi Premium ad ospedali e reparti pediatrici.

Un modo per fare degli auguri diversi dal solito e molto creativi, ma anche un’occasione per aiutare tanti bambini che stanno affrontando un momento difficile.