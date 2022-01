Inflazione 2021, mai così alta dal 2012. Più su casa, acqua, bollette e trasporti

A gennaio ci saranno fortissimi aumenti sui prezzi dei prodotti energetici e degli alimentari. L’inflazione media all’1,9% del 2021 è un valore alto, che non si registrava dal 2012, e soprattutto segue una tendenza in aumento negli ultimi mesi dell’anno.

«Dall’analisi del Centro studi I.r.c.a.f. sui dati definitivi diffusi da Istat, sull’inflazione del mese di dicembre, emerge in prima battuta un valore medio annuo mai così alto dal 2012. Le maggiori variazioni si sono registrate nel secondo semestre 2021, con una fortissima e progressiva accelerazione negli ultimi mesi dell’anno».

È l’analisi che propone il Centro Studi sulla base degli ultimi dati sull’inflazione di dicembre 2021. Anche se la media del 2021 è più 1,9% ci sono variazioni molto significative e diversificate rispetto alle diverse divisioni di spesa. Aumentano insomma molto sopra la media le voci relative ai trasporti e soprattutto la voce abitazione, acqua, elettricità e combustibili.

Inflazione, dove i rincari sono maggiori

«Si confermano infatti i fortissimi incrementi annuali, che spiccano nelle divisioni abitazione, acqua, combustibili +7% ( -3,3% nel 2020), trasporti +4,9% ( -2,3% nel 2020) composte da prodotti e servizi di prima necessità. Gli aumenti rilevati risultano di gran lunga superiori all’indice generale».

Nei prodotti energetici, aggiunge il Centro Studi, «se le nuove tariffe risultassero confermate per tutto l’anno 2022, le ripercussioni sulle bollette elettriche di una famiglia tipo saranno di +619 euro (+98% rispetto alla spesa dell’anno precedente). Analogo discorso per le tariffe gas metano dove, per una famiglia media il cui consumo è di Mc. 1400 annui, l’incremento della bolletta sarà di +825 euro (pari a +70%)».

Nel prossimo mese, dice il Centro Studi, «avremo, a seguito del caro bolletta, un tasso d’inflazione che arriverà a due cifre se non ci sarà un ulteriore intervento calmieratore e strutturale sulle bollette energetiche del Governo».