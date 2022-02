Inflazione, a gennaio balzo del 4,8%. Consumatori in allarme

L’inflazione fa un balzo in avanti del 4,8% in un anno, un valore che non si vedeva dal 1996. La conferma dell’Istat e l’allarme delle associazioni dei consumatori: ripercussioni sulle famiglie fino a 1700 euro l’anno

L’Istat conferma le stime preliminari per l’inflazione di gennaio 2022, che aumenta dell’1,6% su base mensile e del 4,8% su base annua (da +3,9% del mese precedente).

Rincara il carrello della spesa. Accelerano infatti sia i prezzi dei Beni alimentari, per la cura della casa e della persona (che passano da +2,4% di dicembre a +3,2% di gennaio) sia quelli dei prodotti ad alta frequenza d’acquisto (che salgono da +4,0% a +4,3%).

«L’inflazione a gennaio registra una forte accelerazione, raggiungendo un livello (+4,8%) che non si registrava da aprile 1996, quando il NIC registrò la medesima variazione tendenziale – commenta l’Istat – I Beni energetici regolamentati trainano questa fiammata con una crescita su base annua mai registrata, ma tensioni inflazionistiche crescenti si manifestano anche in altri comparti merceologici».

Inflazione in forte crescita

La forte crescita dell’inflazione nel confronto annuale dipende soprattutto dai prezzi dei Beni energetici (la cui crescita passa da +29,1% di dicembre a +38,6%), in particolare da quelli della componente regolamentata (da +41,9% a +94,6%), e in misura minore ai prezzi dei Beni energetici non regolamentati (da +22,0% a +22,9%).

Da considerare anche i rialzi dei Beni alimentari non lavorati (da +3,6% a +5,3%) e quelli dei Servizi ricreativi, culturali e per la cura della persona (da +2,3% a +3,6%). Rallentano invece i prezzi dei Servizi relativi ai trasporti (da +3,6% a +1,5%). L’aumento dei prezzi dei beni energetici, soprattutto di quelli regolamentati, spiega anche gran parte dell’aumento dell’inflazione su base mensile.

I numeri dell’inflazione rinnovano l’allarme delle associazioni dei consumatori, che da mesi denunciano le ripercussioni per migliaia di euro a famiglia del mix fra rincari dell’energia e dei prezzi al dettaglio.

Assoutenti: stangata annua da 38,5 miliardi

Con l’inflazione al 4,8%, dice Assoutenti, si conferma la stangata annua da 38,5 miliardi di euro in capo alle famiglie italiane, solo per i maggiori costi determinati dal rialzo dei prezzi al dettaglio.

«Siamo di fronte ad una vera e propria emergenza, con i prezzi che risentono dell’aumento delle bollette, dei rincari delle materie prime e della corsa dei carburanti – dice il presidente Furio Truzzi – A tali fattori su aggiunge ora un nuovo elemento di rischio, rappresentato dal conflitto tra Russia e Ucraina, che potrebbe avere effetti diretti sui listini al dettaglio di una moltitudine di prodotti, a partire da mais, grano e derivati, con nuove spinte inflattive a danno dei consumatori italiani».

L’associazione chiede al Governo di intervenire sull’allarme prezzi con il taglio delle bollette energetiche, l’abbassamento dell’Iva sui generi di prima necessità e di «ricorrere ai prezzi amministrati per un paniere di beni indispensabili di cui le famiglie non possono fare a meno, a partire dai prodotti alimentari».

Inflazione al 4,8%, quanto pesa sulle famiglie?

Quanto peserà questa inflazione sulle famiglie?

L’Unione Nazionale Consumatori calcola ricadute che si aggirano sui 1600/1700 euro annui per le famiglie con uno o due figli.

Dice il presidente Massimiliano Dona: « Dati disastrosi che inguaiano le famiglie e il Paese, con effetti rovinosi sui consumi e sulla ripresa in corso. Una batosta dovuta ai prezzi di luce, gas e carburanti senza i quali l’inflazione tendenziale sarebbe solo all’1,8% invece che al 4,8%, più di 2 volte e mezza. L’inflazione a 4,8% significa per una coppia con due figli, un aumento del costo della vita pari a 1711 euro su base annua, 844 solo per Abitazione, acqua ed elettricità, 421 euro per i Trasporti, 270 per mangiare e bere. Per una coppia con 1 figlio, la maggior spesa annua è pari a 1609 euro, 846 per l’abitazione, 367 per i trasporti, 242 per mangiare».

Per il Codacons l’inflazione al 4,8%, la più alta degli ultimi 26 anni, «si traduce in un maggior esborso, considerata la totalità dei consumi di una famiglia “tipo”, pari a +1.474 euro annui a nucleo».

