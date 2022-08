Inflazione a più 10,6% sugli alimentari. Consumatori: è stangata sul cibo

Con l’inflazione al 10,6% sui prodotti alimentari è stangata sul cibo. Le famiglie dovranno mettere in conto una spesa di quasi 800 euro in più l’anno solo per mangiare. Consumatori: è emergenza nazionale

L’inflazione all’8,4% e il rincaro del carrello della spesa sono “un’emergenza nazionale”. “Una Caporetto per le famiglie”, dicono i Consumatori. E forse andrà ancora peggio. Con l’inflazione al 10,6% sui prodotti alimentari, infatti, è stangata sul cibo. In media una famiglia con due figli dovrà mettere in conto circa 800 euro in più l’anno solo per mangiare.

I numeri delle associazioni dei consumatori variano un po’ fra loro ma, di fronte ai dati sull’inflazione diffusi oggi dall’Istat, restituiscono una fotografia allarmante.

Consumatori: emergenza nazionale

Il tasso di inflazione all’8,4% si traduce, considerata la totalità dei consumi annui delle famiglie italiane, in una maggiore spesa pari a +2.580 euro annui per la famiglia “tipo”, che raggiunge i +3.352 euro annui per un nucleo con due figli, calcola il Codacons.

«Siamo in presenza di una vera e propria emergenza nazionale che avrà effetti pesanti sull’economia e spingerà una fetta di popolazione verso la soglia di povertà», commenta il presidente dell’associazione Carlo Rienzi.

I prezzi del cibo volano e vanno giù i consumi di frutta e verdura, calcola la Coldiretti. Secondo gli agricoltori, per effetto di crisi economica e caro prezzi nel carrello della spesa, gli italiani hanno già tagliato gli acquisti di frutta e verdura, che scendono in quantità dell’11% rispetto allo scorso anno. Gli italiani, dice la Coldiretti, hanno ridotto del 16% le quantità di zucchine acquistate, del 12% i pomodori, del 9% le patate, del 7% le carote e del 4% le insalate, mentre per la frutta si registra un calo dell’8% per gli acquisti di arance.

È stangata sul cibo

La crescita dei prezzi al dettaglio è ai livelli più alti degli ultimi 37 anni. Particolarmente grave l’impatto della crescita dei prezzi alimentari.

«Il dato in assoluto più drammatico è quello degli alimentari che ad agosto registrano una impennata record, aumentando addirittura del 10,6% rispetto allo scorso anno – dice il presidente di Assoutenti Furio Truzzi – Questo significa che una famiglia con due figli, solo per mangiare, deve mettere in conto una maggiore spesa in media pari a +794 euro annui (+591 euro la famiglia “tipo”), una stangata senza precedenti».

«Il Governo deve intervenire con urgenza tagliando subito l’Iva sui beni primari come gli alimentari, in modo da portare ad una immediata riduzione dei prezzi al dettaglio e a benefici diretti per le famiglie – prosegue Truzzi – Il vero problema, tuttavia, è quello dell’energia: senza interventi efficaci si profila all’orizzonte un “dramma d’autunno” sul fronte delle bollette, con i consumatori che andranno incontro a nuovi pesanti rialzi delle tariffe nei mesi in cui fanno maggior uso di gas e alla possibilità di riduzioni delle forniture legate alla delicata situazione con la Russia».

UNC: ecco il peso dei rincari alimentari sulle famiglie

La stangata sul cibo è impressionante. Secondo i calcoli dell’Unione Nazionale Consumatori, che parla di “Caporetto per le famiglie”, i rincari degli alimentari peseranno per 815 euro in una famiglia con due figli, per quasi 1000 euro in quelle con tre figli.

L’inflazione, dice il presidente dell’associazione Massimiliano Dona, è «un’emergenza nazionale che richiede interventi urgenti da parte del Governo per bloccare la spirale letale tra caro bollette e inflazione. Come temevamo, i costi impazziti del gas si sono ulteriormente trasferiti su tutti i prezzi finali e, in particolare, sui prodotti alimentari e le bevande analcoliche che in un solo mese decollano da un rialzo tendenziale del 10% ad un +10,6%, +0,9% in un solo mese».

«Questo significa – prosegue Dona – che solo per mangiare e bere una famiglia pagherà in media 598 euro in più su base annua. Una batosta che sale a 815 euro per una coppia con 2 figli, 736 per una coppia con 1 figlio. Nel caso delle coppie con 3 figli, poi, si ha una mazzata record di 974 euro nei dodici mesi, oltre 243 euro per il prossimo autunno, sempre che poi nei prossimi mesi i prezzi non volino ulteriormente».

L’inflazione all’8,4% nel suo complesso comporterà un aumento del costo della vita di quasi 2800 euro l’anno per le famiglie con due figli, di quasi 2600 euro l’anno per le famiglie con un figlio, di ben 3137 euro l’anno per le famiglie numerose.

