Inflazione, Consumatori: ancora aumenti, preoccupa il caro energia

È un coro di critiche e preoccupazione quello che viene dalle associazioni dei consumatori davanti alle stime sull’inflazione diffuse oggi dall’Istat: più 0,6% a gennaio su dicembre, più 1,5% nel confronto con gennaio dello scorso anno. Per il Codacons il rialzo dell’inflazione “equivale ad un aggravio di spesa pari in media a +493 euro annui per la famiglia “tipo”, +671 euro per un nucleo con due figli”.

Con l’inflazione a più 1,5% e soprattutto con l’accelerazione dei prezzi degli energetici, spiega Federconsumatori, le ricadute su una famiglia media sono 472,50 euro annui. “Ricadute che si abbatteranno su una situazione già compromessa dai continui rincari registrati negli ultimi anni, che hanno determinato modifiche nelle abitudini di consumo e rinunce importanti da parte delle famiglie”, commenta l’associazione.

“Ennesimo campanello d’allarme per i consumatori”

“I dati ISTAT sull’inflazione a gennaio 2025, che segnano un aumento dell’1,5% su base annua e dello 0,6% su base mensile sono l’ennesimo campanello d’allarme di una situazione che rischia di diventare insostenibile per milioni di consumatori”, afferma Anna Rea, presidente Adoc nazionale, secondo cui si tratta di “un trend inaccettabile che rischia di pesare come un macigno sulle spalle delle persone soprattutto considerando che gli aumenti dei prezzi colpiscono soprattutto i beni di prima necessità, alimenti e prodotti per la casa: il carrello della spesa aumenta dell’1,8% su base annua, con conseguenze dirette sulla vita quotidiana delle persone, soprattutto quelle più vulnerabili. Altro dato allarmante – secondo la presidente Adoc – riguarda l’impennata dei prezzi dei beni energetici, in particolare quelli regolamentati (da +12,7% a +27,8%) che impattano direttamente sui costi di luce e gas, mettendo a dura prova i bilanci familiari”.

“Un rialzo dello 0,6% in un solo mese è a dir poco allarmante, soprattutto considerato che a fare da traino, oltre alle bollette, con la divisione Abitazione che sale del 2,4% su dicembre 2024, sono i Prodotti alimentari che decollano dell’1% a livello congiunturale – commenta Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori – Tradotto in soldoni, per mangiare e bere una coppia con 2 figli spenderà 210 euro in più su base annua, mentre complessivamente la stangata per l’inflazione a +1,5% è pari a 532 euro. Per una coppia con 1 figlio, la spesa aggiuntiva annua totale è pari a 480 euro, ma 186 euro se ne vanno solo per cibo e bevande”.

“Caro-energia tiene i consumatori in ostaggio”

Preoccupa il rialzo dei prezzi al dettaglio mentre è allerta su prezzi energia: i consumatori si attendono nuovi rincari in bolletta.

«Il caro-energia continua a tenere i consumatori in ostaggio con effetti negativi diretti sul tasso di inflazione – spiega il presidente Assoutenti Gabriele Melluso – I beni energetici regolamentati rincarano infatti del 27,8% su base annua, mentre in un solo mese quelli non regolamentati aumentano del 12,7%. Il timore è che i recenti rialzi registrati su mercati internazionali dell’energia possano portare a breve a nuovi aumenti delle bollette di luce e gas in tutti i mercati attualmente in vigore, con effetti a cascata non solo per le famiglie ma anche per le imprese. Per tale motivo rivolgiamo un appello al governo affinché adotti tutti gli strumenti necessari per limitare la crescita delle tariffe dell’energia e contrastare le speculazioni sui mercati che arricchiscono pochi danneggiano milioni di famiglie e imprese».

