Inflazione, Consumatori: i prezzi non scendono, anzi rincarano per i prossimi viaggi (Foto Pixabay)

Dopo il caro vita degli ultimi anni ci si aspetterebbe un calo dei prezzi. Invece continuano a salire, certo meno che nei mesi passati, ma con un andamento dell’inflazione che per le associazioni dei Consumatori non è affatto trascurabile e che si riverbera in ulteriori rincari, in conseguenze sui bilanci delle famiglie (già magri dopo anni di crisi) e nella previsione di una “stangata” per i ponti di primavera. Questo il tenore dei commenti delle associazioni nei confronti dell’inflazione che a marzo, ha detto oggi l’Istat, segna un aumento dell’1,2% su base annua.

Il Codacons stima un impatto da 393 euro annui a famiglia “dopo due anni di caro prezzi che hanno impoverito le famiglie”.

«I listini al dettaglio accelerano e salgono in media del +1,2% su anno, a dimostrazione di come, al netto degli effetti dei beni energetici sul tasso di inflazione, i prezzi di tutti gli altri beni e servizi continuino ad aumentare senza sosta, seppur con ritmi diversi a seconda dei comparti – afferma il presidente Codacons Carlo Rienzi – Il vero problema non è l’entità dei rincari, ma il fatto che questi si registrino nonostante negli ultimi due anni i listini siano saliti complessivamente del 13,8%, e in assenza di elementi che giustifichino i nuovi rincari. Al contrario i prezzi in Italia, dopo due anni di caro-vita, non solo non dovrebbero salire, ma dovrebbero iniziare una discesa che, purtroppo, ancora non si vede».

Inflazione, UNC: rincari sugli italiani in vacanza

L’andamento dell’inflazione «non è certo di buon auspicio per i prossimi ponti del 25 aprile e del 1° maggio – commenta il presidente dell’Unione Nazionale Consumatori Massimiliano Dona – I dati definitivi di marzo confermano i rincari astronomici che colpiscono gli italiani in vacanza».

L’associazione si sofferma infatti sui rincari mensili, che nella “top ten” vedono ai primi posti il trasporto aereo con un rincaro (rispetto a febbraio) del 26,7% per i voli europei, dell’8,9% per i voli intercontinentali e del 7,9% per i voli nazionali.

«Non va molto meglio – spiega Dona – per i Pacchetti vacanza internazionali, +3,6% in un solo mese o per Alberghi, motel e pensioni che costano l’1,9% in più rispetto a un mese fa. Anche su base annua i dati sono sconfortanti: Alberghi, motel e pensioni +6,8%, Voli internazionali +7,3%, Pacchetti vacanza nazionali +8,2%, Voli europei +16,5%, Voli nazionali +19,1%».

Federconsumatori: sacrifici per le famiglie a basso reddito

Le famiglie non solo non hanno visto scendere i prezzi dopo gli aumenti degli ultimi anni e nonostante il calo sulle materie prime, ma “devono fare i conti con ulteriori aumenti”, dice Federconsumatori. Con l’attuale livello di inflazione, l’associazione stima ricadute per una famiglia media di circa 378 euro l’anno che “continueranno a colpire il potere di acquisto delle famiglie, specialmente quelle a basso reddito, incidendo sulle loro scelte di consumo e costringendole a rinunce e sacrifici”.

Secondo Federconsumatori il consumo di carne e pesce si è ridotto di oltre il 16% in un anno mentre c’è un ricorso sempre più massiccio a discount, offerte e prodotti last minute. “Tale andamento, inoltre, determinerà inevitabili ricadute anche sulle scelte delle famiglie in tema di vacanze, avvicinandosi il periodo estivo”.

Vuoi ricevere altri aggiornamenti su questi temi?

Iscriviti alla newsletter!



Dopo aver inviato il modulo, controlla la tua casella per confermare l'iscrizione Campo richiesto* Accetto la Privacy Policy Invia e iscriviti!