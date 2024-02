Inflazione, Consumatori: prosegue la corsa dei prezzi, serve azione del Governo

Il 2024 si apre con la risalita dei prezzi, come evidenziano i dati Istat sull’inflazione. I Consumatori chiedono un’azione da parte del Governo

Il 2024 si apre con la risalita dei prezzi e con una nuova corsa ai rincari. A gennaio l’inflazione inverte il trend, aumenta dello 0,8% su base annua – come evidenzia oggi l’Istat – e uno dei dati che le associazioni dei consumatori sottolineano è quello che fotografa l’andamento dei prezzi dei beni alimentari. Prodotti alimentari e bevande analcoliche rincarano infatti su base mensile e segnano più 5,8% a gennaio 2024 su base annuale.

UNC: il latte fresco aumenta ancora, inaccettabile

«Prosegue inarrestabile la corsa dei prezzi, che salgono dello 0,3% su dicembre – commenta il presidente dell’Unione Nazionale Consumatori Massimiliano Dona davanti ai dati Istat – Allarmante, soprattutto, il balzo degli alimentari che rincarano in un solo mese dello 0,8% nonostante alcuni prezzi siano oramai lunari. Ora che agli agricoltori è stato ripristinato il taglio dell’Irpef agricola bisogna che il Governo prosegua con ulteriori agevolazioni e convochi agricoltori, produttori, distributori e consumatori, così da rappresentare tutta la catena che va dal campo alla tavola, facendo quegli accordi di filiera non fatti con il Trimestre Anti-inflazione».

«È inaccettabile – prosegue Dona – che il latte fresco intero, nonostante oramai costi più di un litro di benzina, aumenti ancora dello 0,2% in un solo mese, addirittura +1,1% quello conservato. Che dire poi dell’olio di oliva, da mesi in testa ai rialzi annui e che sale nuovamente nonostante costi già più dell’oro fuso, +2% in un solo mese, +44,4% su base annua».

Codacons: incubo del caro-benzina

Oltre alla risalita dei prezzi, sui listini al dettaglio “incombe ora l’incubo del caro-benzina, con nuovi i rialzi dei carburanti che potrebbero determinare una nuova spinta inflattiva”, aggiunge il Codacons. Ci sono rincari anche sul carrello della spesa che comunque segna ancora più 5,1%.

«Rincari che vanno ad aggiungersi a due anni di pesante inflazione che ha ridotto la capacità di acquisto dei cittadini e modificato fortemente i consumi delle famiglie – commenta il presidente Codacons Carlo Rienzi – Su tale quadro incombe il caro-benzina, con gli aumenti dei listini dei carburanti alla pompa che rischiano di determinare una ondata di rincari sui prezzi dei prodotti trasportati, a partire dagli alimentari».

Adoc: l’inflazione riduce i risparmi delle famiglie

A chiedere un’azione del Governo, insieme alle associazioni dei consumatori, è anche la presidente Adoc Anna Rea. «Chiediamo al Governo un’azione decisa e reiteriamo l’appello al Presidente del CNCU e al Garante dei prezzi affinché convochino urgentemente una riunione ad hoc. È indispensabile – spiega la presidente di Adoc – che intervengano tutti i soggetti coinvolti, compresi i consumatori, assumendo un ruolo da protagonista e attivo nel monitorare e regolare la catena dei prezzi per contrastare le speculazioni. Inoltre, l’inflazione rappresenta la principale causa della riduzione dei risparmi delle famiglie, erosa non solo dall’aumento dei tassi di interesse, ma anche dall’accresciuta povertà e dalla perdita di potere d’acquisto delle persone. È preoccupante notare – conclude Anna Rea – come le banche continuino a registrare extraprofitti, mentre le famiglie subiscono pesantemente le conseguenze di questa situazione».

