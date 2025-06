Inflazione, Consumatori: salgono prodotti alimentari e turismo, si profila estate salata

Continuano a salire i prezzi dei prodotti alimentari. Sale il carrello della spesa. E su base annua salgono le voci relative a turismo e vacanza. Di conseguenza per gli italiani si prospetta una “estate salata”, commenta il Codacons puntando i riflettori sui prezzi delle voci legate agli spostamenti turistici, mentre le associazioni dei consumatori sottolineano ancora il dato dei prezzi per gli alimentari, in salita come il carrello della spesa a più 2,7%.

Codacons: crescono le voci legate al turismo

Davanti ai dati sull’inflazione diffusi oggi dall’Istat, il Codacons sottolinea che l’aumento medio dell’1,6% di maggio significa un maggior esborso pari a 526 euro annui per la famiglia “tipo”, +716 euro per un nucleo con due figli.

L’associazione però spiega che, nonostante il ribasso del tasso generale dell’inflazione, “tutte le voci legate al turismo hanno registrato a maggio una decisa crescita: i prezzi dei voli nazionali, ad esempio, sono rincarati del +30,8% su anno, le tariffe dei traghetti del +9,7%, quelle dei Servizi ricreativi e sportivi (piscine, stabilimenti, palestre, parchi divertimento, ecc.) del +8,3%, i prezzi dei Pacchetti vacanza nazionali del +7,2%. Gli alberghi rincarano del +3,3% su anno mentre i listini di case vacanza, b&b e altre strutture ricettive del +5,8%”.

Per il Codacons si tratta di “un pessimo segnale in vista della stagione estiva, perché attesta come gli operatori turistici e le società di trasporto abbiano iniziato a ritoccare i listini al rialzo in prossimità delle partenze degli italiani. Ciò comporterà un sensibile aggravio di spesa a carico dei cittadini che si sposteranno per trascorrere giorni di villeggiatura fuori casa nel periodo estivo, un vero e proprio salasso che sta per abbattersi sulle vacanze degli italiani”.

UNC: calo inflazione è “illusione ottica”

Per l’Unione Nazionale Consumatori il calo dell’inflazione (ad aprile era a più 1,9%) è solo una “illusione ottica”.

«Il fatto che quella annua sia scesa rispetto ad aprile, da 1,9% a 1,6% e che quella mensile sia addirittura calata dello 0,1%, non deve trarci in inganno – commenta il presidente Massimiliano Dona – Non solo non c’è alcun vantaggio per i consumatori, ma la loro condizione peggiora rispetto al mese precedente».

Dona ricorda l’andamento al rialzo del carrello della spesa, che passa da +2,6% a +2,7%, «mentre i Prodotti alimentari confermano su base tendenziale il preoccupante +3,2% di aprile e segnano un balzo mensile dello 0,4%. Si sperava che il cibo in aprile fosse rincarato su marzo per via dell’aumento delle vendite legato alla Pasqua e che poi a maggio scendesse di prezzo, invece sale ulteriormente. Una tendenza allarmante che manda in tilt i bilanci delle famiglie più in difficoltà».

In termini di aumento del costo della vita, una coppia con due figli spende 292 euro in più solo per i prodotti alimentari, 309 euro per il carrello della spesa; per una coppia con un figlio 259 euro sono per cibo e bevande, 276 per i beni alimentari, per la cura della casa e della persona.

«In media una famiglia spende 202 euro in più per mangiare e bere», conclude Dona.

Assoutenti: prosegue la corsa degli alimentari

Anche Assoutenti si sofferma sulla corsa dei prezzi degli alimentari. Che riguarda sia voci già al rialzo nei mesi scorsi, sia i prodotti tipici dell’estate. In ogni caso, spese primarie.

«Alcuni prodotti continuano a risentire della crisi delle materie prime, con il burro che a maggio rincara del +19,6% sul 2024, il caffè del 24,7%, il cioccolato del 12%, il cacao del 19,1%, le uova del 7,1% – afferma il presidente Gabriele Melluso –Ritocchi al rialzo anche per alcuni beni tipici del periodo estivo: i prezzi dei gelati salgono infatti del 3,4%, il riso del 4,2%, i molluschi freschi del 3,9%, le bevande gassate del 4,1%, l’acqua minerale del 3% i succhi di frutta del 3,7%. Pesche e nettarine rincarano del 5,1%, gli agrumi del 13,4%, la frutta secca del 5,3%, i pomodori del 7,3%. Un trend quello dei rialzi alimentari che prosegue oramai da mesi, e che rischia di peggiorare nelle prossime settimane, con l’aumento della domanda per i beni tipici dell’estate».