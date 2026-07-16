giovedì 16 Luglio 2026

Inflazione, a giugno più 3% (Foto Pixabay)

Inflazione, Istat conferma: a giugno più 3%

A giugno l’inflazione è ferma su base mensile e aumenta del 3% su base annua, con un lieve rallentamento rispetto a maggio. Il carrello della spesa rallenta a più 1,3%. ma la voce abitazione, acqua, elettricità, gas e altri combustibili vola a più 7,2%

16 Luglio 2026 Redazione

A giugno l’inflazione è ferma su base mensile e aumenta del 3% su base annua, in rallentamento rispetto al 3,2% di maggio. L’Istat conferma oggi la stima preliminare e spiega che “a giugno 2026 l’inflazione scende al +3,0% (dal +3,2% di maggio). Il lieve rallentamento riflette essenzialmente l’attenuarsi delle tensioni sui prezzi degli Alimentari non lavorati, dei Servizi relativi ai trasporti e di quelli ricreativi, culturali e per la cura della persona. Un sostegno all’inflazione, d’altro canto, si deve alla moderata accelerazione dei prezzi degli Energetici”.

Rallenta il carrello della spesa

“Si riduce – prosegue l’Istat – il tasso di variazione tendenziale dei prezzi del “carrello della spesa” (da +1,9% a +1,3%), così come l’inflazione di fondo (da +1,7% a +1,6%). L’inflazione acquisita a giugno, per il 2026, resta stabile a +2,6%”.

Il rallentamento dell’inflazione riflette la dinamica dei prezzi degli Alimentari non lavorati, che passano da +5,5% a +4,4%, dei Servizi ricreativi, culturali e per la cura della persona (da +3,0% a +2,7%) e dei Servizi relativi ai trasporti (da +1,7% a +1,1%). Accelerano invece i prezzi degli Energetici, regolamentati (da +5,6% a +9,2%) e non regolamentati (da +12,5% a +13,3%). Si conferma il rallentamento dei carrello della spesa: i prezzi dei Beni alimentari, per la cura della casa e della persona passano infatti da +1,9% a +1,3% (con un ritocco al ribasso rispetto alle stime, che fissavano il valore a + 1,6%). Rallentano anche i prezzi dei prodotti ad alta frequenza d’acquisto (da +4,4% a +3,9%).

Aumenti decisamente superiori all’indice generale ci sono invece per Abitazione, acqua, elettricità gas e altri combustibili, che volano a +7,2%; per i trasporti, che segnano +4,7%; per i Servizi finanziari e assicurativi a +4,3%.

Sui prodotti alimentari e bevande analcoliche l’inflazione tendenziale è a +1,8%.

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