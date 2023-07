Inflazione, stime Istat: a luglio rallenta al 6%. Carrello della spesa a più 10,4%

A luglio l’inflazione rallenta e si porta al 6% nel confronto annuale. Il carrello della spesa rallenta di poco in termini tendenziali ma è comunque superiore al 10% mentre l’inflazione su prodotti alimentari e bevande analcoliche è al 10,9% rispetto al 2022.

Inflazione, stime Istat di luglio

Secondo le stime preliminari dell’Istat, nel mese di luglio 2023 l’inflazione registra un aumento dello 0,1% su base mensile e del 6,0% su base annua, da +6,4% del mese precedente.

“La decelerazione del tasso di inflazione – spiega l’Istat -si deve, in prima battuta, al rallentamento su base tendenziale dei prezzi dei Servizi relativi ai trasporti (da +4,7% a +2,4%), dei Beni energetici non regolamentati (da +8,4% a +7,0%) e, in misura minore, degli Alimentari lavorati (da +11,5% a +10,9%), degli Altri beni (da +4,8% a +4,6%), dei Sevizi vari (da +2,9% a +2,7%) e dei Tabacchi (da +2,5% a +1,9%). Tali effetti sono stati solo in parte compensati dalle tensioni al rialzo dei prezzi degli Alimentari non lavorati (da +9,4% a +10,4%) e dei Servizi relativi all’abitazione (da +3,5% a +3,6%)”.

I prezzi dei prodotti ad alta frequenza di acquisto segnano un leggero rallentamento e passano da +5,7% a +5,6% mentre i prezzi dei Beni alimentari, per la cura della casa e della persona, il carrello della spesa, “rallentano lievemente in termini tendenziali (da +10,5% a +10,4%)”.

Spiega l’Istat: “Prosegue a luglio, secondo le stime preliminari, il rallentamento dell’inflazione, che torna allo stesso livello di aprile 2022 (+6,0%). La dinamica dell’inflazione, ancora fortemente influenzata dall’evoluzione dei prezzi dei Beni energetici, riflette anche il rallentamento su base tendenziale dei prezzi dei prodotti alimentari lavorati e dei servizi. Rallenta, inoltre, l’inflazione di fondo, che a luglio si attesta al +5,2%. In attenuazione, per il quinto mese consecutivo, risulta infine la dinamica tendenziale del “carrello della spesa”, scesa a luglio al +10,4%”.

