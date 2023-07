Intesa San Paolo ha presentato alle AA.CC ISYBANK, la Banca totalmente digitale

“La prima grande Banca digitale”. Così è stata presentata ieri, 13 luglio, alle Associazioni consumatori del Consiglio Nazionale Consumatori e Utenti, la nuova ISYBANK, del Gruppo Intesa Sanpaolo.

Antonio Valitutti, Amministratore delegato, ha incontrato i Presidenti e gli Esperti delle AA.CC, illustrando insieme ai suoi collaboratori le funzionalità distintive del nuovo Istituto bancario, che costituisce una effettiva novità nel nostro Paese. Con lui, Claudia Vassena, Responsabile marketing della Banca dei Territori, Jacques Moscenese, Direttore dei Rapporti istituzionali e Mauro Ugolini, Responsabile delle Relazioni con le Associazioni consumatori.

Le caratteristiche di ISYBANK

Le caratteristiche uniche sul mercato si possono così riassumere:

Intelligente , con applicazione di I.A. per semplificare l’esperienza quotidiana del cliente, ad esempio con istruzioni vocali e/o via chat per eseguire pagamenti, ricercare documenti etc;

, con applicazione di I.A. per semplificare l’esperienza quotidiana del cliente, ad esempio con istruzioni vocali e/o via chat per eseguire pagamenti, ricercare documenti etc; Sicura , per l’utilizzo delle più sofisticate tecnologie per prevenire e monitorare i rischi;

, per l’utilizzo delle più sofisticate tecnologie per prevenire e monitorare i rischi; Human touch , cioè totalmente digitale, con eventuale supporto della Filiale quando necessario;

, cioè totalmente digitale, con eventuale supporto della Filiale quando necessario; Completa, perché offre tutte le possibilità di transazioni e i principali prodotti di finanziamento (prestiti personali, mutui, etc.).

Le tecnologie a servizio dei clienti garantiscono livelli di sicurezza allineati a quelli di ISP, in piena conformità alle normative vigenti.

Il lancio di ISYBANK era avvenuto lo scorso 15 giugno a Milano, alla Torre Gioia 22, con l’intervento del CEO Carlo Messina.

Il confronto con le Associazioni

Dopo la presentazione c’è stato un serrato confronto con i rappresentanti delle AA.CC., che hanno espresso apprezzamenti per l’iniziativa, esprimendo qualche timore sulle modalità con cui i clienti di Intesa San Paolo saranno coinvolti nel passaggio alla nuova Banca digitale. Quali saranno le modalità di comunicazione e di informazione? Il passaggio sarà obbligatorio per tutti o solo per alcune categorie di clienti? Che succede a chi ha investimenti finanziari o fidi? Quali garanzie del mantenimento del rapporto con Intesa San Paolo?

A tutte le domande hanno risposto Valitutti e i suoi collaboratori, rassicurando sulla massima attenzione per raggiungere tutti i clienti interessati. Inoltre, ISYBANK replicherà l’esperienza positiva di Quick Start, brochure con linguaggio semplice e chiaro nata dalla collaborazione tra Intesa Sanpaolo e le AA.CC., per illustrare prodotti e servizi, molto apprezzate dai cittadini.

