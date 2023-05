Istat: fiducia dei consumatori in calo a maggio

La fiducia dei consumatori va giù a maggio e scende anche la fiducia delle imprese. I dati diffusi oggi dall’Istat dicono che a maggio 2023 si stima una flessione sia dell’indice del clima di fiducia dei consumatori (che scende da 105,5 a 105,1), sia dell’indice composito del clima di fiducia delle imprese che passa da 110,4 a 108,7.

Il clima economico aumenta da 119,0 a 119,8 mentre quello personale, corrente e futuro diminuiscono (rispettivamente, da 100,9 a 100,1, da 100,2 a 100,0 e da 113,3 a 112,6).

«L’indice di fiducia dei consumatori cala riportandosi sul livello dello scorso marzo – commenta l’Istat – Anche in questo caso l’indice sintetizza un diffuso deterioramento delle opinioni».

UNC: si torna al mondo reale

La fiducia dei consumatori in discesa dipende dall’ “effetto realtà”, commenta l’Unione Nazionale Consumatori.

«Dopo il rialzo illusorio di aprile, dovuto ai ponti e al primo periodo di vacanze primaverili degli italiani, si torna al modo reale e ai problemi irrisolti degli italiani – afferma Massimiliano Dona, presidente dell’associazione – Infatti, non solo peggiorano sia i giudizi che le attese sulla situazione economica dell’Italia, ma anche quelli sulla famiglia».

Per l’associazione «il Governo continua a navigare a vista, senza alcuna svolta nella sua politica economica, troppo fiacca per incidere sulla condizione di difficoltà delle famiglie».

Codacons: segnale preoccupante

Una battuta d’arresto preoccupante per la fiducia dei consumatori. Dice il presidente del Codacons Carlo Rienzi: «È evidente che la crescita dei prezzi al dettaglio registrata nell’ultimo periodo, e listini in costante aumento per i beni più acquistati dalle famiglie, dagli alimentari al carrello della spesa, abbia influito sul clima di fiducia e sulle aspettative dei consumatori. Il calo della fiducia – prosegue – è un segnale preoccupante perché si riflette sulla propensione alla spesa dei cittadini, e ribadiamo ancora una volta la necessità di un intervento del Governo attraverso misure specifiche tese a calmierare i listini al dettaglio, specie per i beni primari di cui le famiglie non possono fare a meno».

