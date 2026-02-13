Ivass, segnalate bozze di polizze fideiussorie contraffatte ADAC VERSICHERUNG AG

Sono state segnalate all’Ivass bozze di polizze fideiussorie contraffatte intestate all’impresa di assicurazione ADAC VERSICHERUNG AG che le ha disconosciute

L’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (Ivass) segnala bozze di polizze fideiussorie contraffatte intestate all’impresa di assicurazione ADAC VERSICHERUNG AG, che le ha disconosciute. ADAC VERSICHERUNG AG ha informato IVASS che l’indirizzo e-mail info@adacversicherung.it e l’indirizzo PEC adac@pec.adacversicherung.it sono falsi e non riconducibili all’impresa.

È un’impresa di assicurazione con sede in Germania, sottoposta alla vigilanza dell’Autorità del Paese di origine, abilitata ad operare in Italia in regime di libera prestazione di servizi in vari rami danni. L’impresa ha rinunciato, in data 15 luglio 2025, all’abilitazione in Italia nel ramo 15 – Cauzione.

A chi rivolgersi

L’Ivass raccomanda dunque di adottare le opportune cautele nella valutazione di offerte assicurative e consiglia ai consumatori di controllare, prima del pagamento del premio, che i preventivi e i contratti siano riferibili a imprese e intermediari regolarmente autorizzati e, a tal fine, di consultare sul sito www.ivass.it :

Per ogni assistenza è possibile rivolgersi al Contact Center Consumatori dell’IVASS, numero verde 800-486661 dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 14:30.